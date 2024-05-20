ChatGPT'ye Marketteki En İyi Karpuzu Seçtiren Kullanıcı Karşılaştığı Sonuç Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi
ChatGPT'ye Marketteki En İyi Karpuzu Seçtiren Kullanıcı Karşılaştığı Sonuç Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi
Geçtiğimiz günlerde @mustafaakin isimli bir Twitter (X) hesabı, bu güncellemenin ardından karpuz seçtirmeye karar verdi. Karşılaştığı sonuç karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi.
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ChatGPT-4o'nun tanıtılmasıyla birlikte artık bambaşka bir yapay zeka asistanıyla karşı karşıyayız. ChatGPT, üreticilerin de tabiriyle artık daha hızlı ve daha zeki. Ayrıca sesli komutlara karşılık veriyor.
Geçtiğimiz günlerde @mustafaakin isimli bir Twitter (X) hesabı, bu güncellemenin ardından karpuz seçtirmeye karar verdi.
Malum karpuzun iyisini seçmek mi meziyet. Bu nedenle yeni güncellemeyle birlikte ChatGPT'nin böyle bir yeteneğe sahip olması herkes için bir dönüm noktası olabilir.
Sonrasında kullanıcı, yapay zekaya güvenip o karpuzu aldı. Ve sonuç sanırsak son derece şaşırtıcı!
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