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ChatGPT'ye Marketteki En İyi Karpuzu Seçtiren Kullanıcı Karşılaştığı Sonuç Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

ChatGPT'ye Marketteki En İyi Karpuzu Seçtiren Kullanıcı Karşılaştığı Sonuç Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 19:35

Geçtiğimiz günlerde @mustafaakin isimli bir Twitter (X) hesabı, bu güncellemenin ardından karpuz seçtirmeye karar verdi. Karşılaştığı sonuç karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi.

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ChatGPT-4o'nun tanıtılmasıyla birlikte artık bambaşka bir yapay zeka asistanıyla karşı karşıyayız. ChatGPT, üreticilerin de tabiriyle artık daha hızlı ve daha zeki. Ayrıca sesli komutlara karşılık veriyor.

ChatGPT-4o'nun tanıtılmasıyla birlikte artık bambaşka bir yapay zeka asistanıyla karşı karşıyayız. ChatGPT, üreticilerin de tabiriyle artık daha hızlı ve daha zeki. Ayrıca sesli komutlara karşılık veriyor.

Geçtiğimiz günlerde @mustafaakin isimli bir Twitter (X) hesabı, bu güncellemenin ardından karpuz seçtirmeye karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde @mustafaakin isimli bir Twitter (X) hesabı, bu güncellemenin ardından karpuz seçtirmeye karar verdi.

Malum karpuzun iyisini seçmek mi meziyet. Bu nedenle yeni güncellemeyle birlikte ChatGPT'nin böyle bir yeteneğe sahip olması herkes için bir dönüm noktası olabilir.

Malum karpuzun iyisini seçmek mi meziyet. Bu nedenle yeni güncellemeyle birlikte ChatGPT'nin böyle bir yeteneğe sahip olması herkes için bir dönüm noktası olabilir.

Sonrasında kullanıcı, yapay zekaya güvenip o karpuzu aldı. Ve sonuç sanırsak son derece şaşırtıcı!

Sonrasında kullanıcı, yapay zekaya güvenip o karpuzu aldı. Ve sonuç sanırsak son derece şaşırtıcı!
twitter.com

Bazı kullanıcılar ise bu durumu bi' hayli ilginç bulacak ki, birbirinden farklı yorumlar yaptılar👇

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