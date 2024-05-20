Yolda Arabayla Giderken Şişme Bebeğe Çarpan Sosyal Medya Kullanıcısı Neye Uğradığını Şaşırdı

'Bana püriten diyebilirsiniz ancak erkeklerin cinsel zevki için insan benzeri kadın vücuduna sahip şişme bebeklerinin icadı, en büyük yozlaşmış ve şiddet yanlısı erkek neslinin oluşumunun başlangıcıdır ve aynı zamanda kadın bedeninin insanlıktan çıkarılmasını ve nesneleştirilmesini daha da normalleştirir.'