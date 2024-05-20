Yolda Arabayla Giderken Şişme Bebeğe Çarpan Sosyal Medya Kullanıcısı Neye Uğradığını Şaşırdı
Yolda Arabayla Giderken Şişme Bebeğe Çarpan Sosyal Medya Kullanıcısı Neye Uğradığını Şaşırdı
Bir Twitter (X) kullanıcısı, yolda arabayla giderken çarptığı şişme bebeğin fotoğrafını paylaşarak dehşete düştüğünü dile getirdi. O ürkütücü anlara ise sosyal medyadan birçok yorum geldi.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, yolda arabayla giderken çarptığı şişme bebeğin fotoğrafını paylaşarak dehşete düştüğünü dile getirdi.
"Az önce arabamla bir şişme bebeğin üzerinden geçtim. Çok kötü hissediyorum. Lütfen aşk bebeklerinizi içeride tutun." notunu düşen kullanıcıya birbirinden farklı yorumlar geldi.
Bu absürt durumu toplumsal açıdan inceleyen de vardı, ilginç şakalar yapan da... Gelin kim neler demiş beraber bakalım👇
"Şaka bir yana şişme bebekler beni gerçekten tiksindiriyor. Eğer bunlardan birine sahip olan birini tanısaydım, ona olan bakış açım daha da kötüye doğru büyük ölçüde değişirdi."
"Bebek okul üniforması giyiyor. Buna sebep olan herkesten nefret ediyorum..."
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"Eğer bir adam beni eve götürseydi ve bunlardan birine sahip olsaydı, sanırım ondan kaçmak için pencereden atlardım"
"Eğer şişme bebeğiniz varsa kadınları insan olarak görmüyorsunuzdur."
"Dışarda ne işi var bunun?"
"Bunu gerçek hayatta görmenin ne kadar KORKUNÇ olacağını hayal edebiliyor musunuz?"
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"Yıllarca kabuslarıma girerdi..."
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