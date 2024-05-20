Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yolda Arabayla Giderken Şişme Bebeğe Çarpan Sosyal Medya Kullanıcısı Neye Uğradığını Şaşırdı

Yolda Arabayla Giderken Şişme Bebeğe Çarpan Sosyal Medya Kullanıcısı Neye Uğradığını Şaşırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 19:15

Bir Twitter (X) kullanıcısı, yolda arabayla giderken çarptığı şişme bebeğin fotoğrafını paylaşarak dehşete düştüğünü dile getirdi. O ürkütücü anlara ise sosyal medyadan birçok yorum geldi.

Buyrun detaylara👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir Twitter (X) kullanıcısı, yolda arabayla giderken çarptığı şişme bebeğin fotoğrafını paylaşarak dehşete düştüğünü dile getirdi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, yolda arabayla giderken çarptığı şişme bebeğin fotoğrafını paylaşarak dehşete düştüğünü dile getirdi.

"Az önce arabamla bir şişme bebeğin üzerinden geçtim. Çok kötü hissediyorum. Lütfen aşk bebeklerinizi içeride tutun." notunu düşen kullanıcıya birbirinden farklı yorumlar geldi.

"Az önce arabamla bir şişme bebeğin üzerinden geçtim. Çok kötü hissediyorum. Lütfen aşk bebeklerinizi içeride tutun." notunu düşen kullanıcıya birbirinden farklı yorumlar geldi.

Bu absürt durumu toplumsal açıdan inceleyen de vardı, ilginç şakalar yapan da... Gelin kim neler demiş beraber bakalım👇

Bu absürt durumu toplumsal açıdan inceleyen de vardı, ilginç şakalar yapan da... Gelin kim neler demiş beraber bakalım👇
twitter.com

'Bana püriten diyebilirsiniz ancak erkeklerin cinsel zevki için insan benzeri kadın vücuduna sahip şişme bebeklerinin icadı, en büyük yozlaşmış ve şiddet yanlısı erkek neslinin oluşumunun başlangıcıdır ve aynı zamanda kadın bedeninin insanlıktan çıkarılmasını ve nesneleştirilmesini daha da normalleştirir.'

"Şaka bir yana şişme bebekler beni gerçekten tiksindiriyor. Eğer bunlardan birine sahip olan birini tanısaydım, ona olan bakış açım daha da kötüye doğru büyük ölçüde değişirdi."

"Şaka bir yana şişme bebekler beni gerçekten tiksindiriyor. Eğer bunlardan birine sahip olan birini tanısaydım, ona olan bakış açım daha da kötüye doğru büyük ölçüde değişirdi."
twitter.com

"Bebek okul üniforması giyiyor. Buna sebep olan herkesten nefret ediyorum..."

"Bebek okul üniforması giyiyor. Buna sebep olan herkesten nefret ediyorum..."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

"Eğer bir adam beni eve götürseydi ve bunlardan birine sahip olsaydı, sanırım ondan kaçmak için pencereden atlardım"

"Eğer bir adam beni eve götürseydi ve bunlardan birine sahip olsaydı, sanırım ondan kaçmak için pencereden atlardım"
twitter.com

"Eğer şişme bebeğiniz varsa kadınları insan olarak görmüyorsunuzdur."

"Eğer şişme bebeğiniz varsa kadınları insan olarak görmüyorsunuzdur."
twitter.com

"Dışarda ne işi var bunun?"

"Dışarda ne işi var bunun?"
twitter.com

"Bunu gerçek hayatta görmenin ne kadar KORKUNÇ olacağını hayal edebiliyor musunuz?"

"Bunu gerçek hayatta görmenin ne kadar KORKUNÇ olacağını hayal edebiliyor musunuz?"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

"Yıllarca kabuslarıma girerdi..."

"Yıllarca kabuslarıma girerdi..."
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın