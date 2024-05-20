İkinci El Satış Uygulamasında Kullanılmış İç Çamaşırı Satan Kişi, 'Nasıl Yani?' Dedirtti!
İkinci El Satış Uygulamasında Kullanılmış İç Çamaşırı Satan Kişi, 'Nasıl Yani?' Dedirtti!
Geçtiğimiz günlerde bir kişinin ikinci el ürün alım satım uygulamasında kullanılmış bir iç çamaşırı satması sosyal medyada tepki çekti.
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Geçtiğimiz günlerde bir kişinin ikinci el ürün alım satım uygulamasında kullanılmış bir iç çamaşırı satması sosyal medyada tepki çekti.
Bahsi geçen ilanın altındaki yorumlar ise sosyal medyada 'Nasıl yani yahu?' seslerinin yükselmesine sebep oldu.
Bu ilginç olaya da birbirinde farklı yorumlar geldi.
Gelin kim ne demiş, beraber bakalım👇
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