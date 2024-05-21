Scarlett Johansson, Yapay Zeka Asistanı Sesini Taklit Ettiği İçin OpenAI CEO'su Sam Altman'a Ateş Püskürdü!
Scarlett Johansson, Yapay Zeka Asistanı Sesini Taklit Ettiği İçin OpenAI CEO'su Sam Altman'a Ateş Püskürdü!
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cm5...
ChatGPT, yeni versiyonu olan GPT-4o'yu duyurmasından sonra Scarlett Johansson bir açıklamada bulundu. Yapay zekanın sesini taklit ettiğini söyleyip bu konuya çok sinirlendiğini dile getirdi.
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Scarlett Johansson'ı hepimiz duymuşuzdur. Hollywood'un önde gelen isimlerinden olan Johansson, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.
ChatGPT, yeni versiyonu olan GPT-4o'yu duyurmasından sonra Scarlett Johansson bir açıklamada bulundu.
'Yapay zeka asistanının benim sesimi kullanmasından çok sinirliyim' diyen başarılı oyuncu, OpenAI CEO'su Sam Altman'ı kasıtlı olarak sesini kopyalamakla suçladı.
Güncellemeden bu yana 'Her' filmindeki sesle karşılaştırılan yapay zeka asistanı, Johansson'ın açıklama yapmasıyla tam anlamıyla dikkatleri üzerine çekti.
“Yayınlanan demoyu duyduğumda şok oldum, öfkelendim ve Altman'ın benimkine bu kadar ürkütücü derecede benzeyen bir sesle karşılaştığıma inanamadım”
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"Hatta Altman, insanlarla samimi bir ilişki kuran Samantha adlı bir sohbet sistemini seslendirdiğim filme gönderme yapan tek bir 'her' kelimesini tweet atarak benzerliğin kasıtlı olduğunu ima etti."
"Sesimin insanlar için rahatlatıcı olacağını düşündüğünü söyledi."
Altman ise, "Sky'ın sesi Scarlett Johansson'a ait değil ve asla onun sesine benzemesi amaçlanmadı" diye cevap verdi.
"Sky'ın sesinin arkasındaki seslendirme sanatçısını Johansson'a ulaşmadan önce seçtik. Johansson'a duyduğumuz saygıdan dolayı Sky'ın sesini ürünlerimizde kullanmaya ara verdik. Daha iyi iletişim kuramadığımız için Johansson'dan özür dileriz."
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