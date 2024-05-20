Yaşadıkları Paranormal Olaylarla Hepimizin Küçük Dilini Yutmasına Sebep Olan Kişiler
Yaşadıkları Paranormal Olaylarla Hepimizin Küçük Dilini Yutmasına Sebep Olan Kişiler
Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde diğer kullanıcıların yaşadığı korkutucu olayları öğrenmek için herkesin nabzını tuttu. Anlatılan olaylar ise tam anlamıyla kan donduran cinsten!
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Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde diğer kullanıcıların yaşadığı korkutucu olayları öğrenmek için herkesin nabzını tuttu.
Hepimizin hayatından en az bir kere yaşadığı korkutucu denecek cinsten bir olay vardır. Peki diğer kullanıcılar bakalım neler demiş, neler anlatmış?
Gelin beraber bakalım👇
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