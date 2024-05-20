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Yaşadıkları Paranormal Olaylarla Hepimizin Küçük Dilini Yutmasına Sebep Olan Kişiler

Yaşadıkları Paranormal Olaylarla Hepimizin Küçük Dilini Yutmasına Sebep Olan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 22:26

Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde diğer kullanıcıların yaşadığı korkutucu olayları öğrenmek için herkesin nabzını tuttu. Anlatılan olaylar ise tam anlamıyla kan donduran cinsten!

Buyurun detaylara👇

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Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde diğer kullanıcıların yaşadığı korkutucu olayları öğrenmek için herkesin nabzını tuttu.

Bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde diğer kullanıcıların yaşadığı korkutucu olayları öğrenmek için herkesin nabzını tuttu.
twitter.com

Hepimizin hayatından en az bir kere yaşadığı korkutucu denecek cinsten bir olay vardır. Peki diğer kullanıcılar bakalım neler demiş, neler anlatmış?

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com
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