Anadolu Ajansı, İbrahim Reisi İçin Yapılan Akıncı İHA Operasyonunu Naklen Yayınladı: Milyonlarca Kişi İzledi

Anadolu Ajansı'nın (AA) paylaştığı videoda Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olduğundan şüphelenilen ısı kaynağını tespit etti. O anlar ise naklen yayınlandı, milyonlarca kişi izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı