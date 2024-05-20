İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümü Nedeniyle Türkiye'de 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi
İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümü Nedeniyle Türkiye'de 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi'nin kazada ölmesi nedeniyle 1 günlük Milli Yas ilan edildiğini duyurdu.
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Beştepe'de 3 saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" açıklamasında bulundu.
“Türk demokrasisi yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneği ile hesaplaşmasını tamamlamalıdır. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Yamalı bohçaya dönüşen 82 Anayasasıyla ağır aksak bugünlere gelebildik. Yeni bir anayasaya ihtiyaç var.”
“Ne mutlu bizlere ki, aileye değer veren, aile yaşantısını önemseyen, mukaddes sayan bir köklü geleneğe sahibiz. Aile Türk toplumunun temelidir, tespitini yapan Anayasamız devletin aileyi koruma görevlerini tek tek sıralamıştır.”
“İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üserine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü.”
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