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İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümü Nedeniyle Türkiye'de 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi

İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümü Nedeniyle Türkiye'de 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.05.2024 - 20:34 Son Güncelleme: 20.05.2024 - 20:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi'nin kazada ölmesi nedeniyle 1 günlük Milli Yas ilan edildiğini duyurdu.

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Beştepe'de 3 saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" açıklamasında bulundu.

Beştepe'de 3 saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" açıklamasında bulundu.

“Türk demokrasisi yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneği ile hesaplaşmasını tamamlamalıdır. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Yamalı bohçaya dönüşen 82 Anayasasıyla ağır aksak bugünlere gelebildik. Yeni bir anayasaya ihtiyaç var.”

“Türk demokrasisi yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneği ile hesaplaşmasını tamamlamalıdır. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Yamalı bohçaya dönüşen 82 Anayasasıyla ağır aksak bugünlere gelebildik. Yeni bir anayasaya ihtiyaç var.”

“Ne mutlu bizlere ki, aileye değer veren, aile yaşantısını önemseyen, mukaddes sayan bir köklü geleneğe sahibiz. Aile Türk toplumunun temelidir, tespitini yapan Anayasamız devletin aileyi koruma görevlerini tek tek sıralamıştır.”

“Ne mutlu bizlere ki, aileye değer veren, aile yaşantısını önemseyen, mukaddes sayan bir köklü geleneğe sahibiz. Aile Türk toplumunun temelidir, tespitini yapan Anayasamız devletin aileyi koruma görevlerini tek tek sıralamıştır.”

Alkol, içki, uyuşturucu gibi insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadelede geniş bir yelpazede devletin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahade ediyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde artık toplumlar yaşlanıyor. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı ve boşanma oranları artarken, evlilik oranları buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısı günden güne çoğalıyor. Bu küresel trendden maalesef biz de olumsuz etkileniyoruz. TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Buna göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir bir felakettir. Biz bu tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Eleştiriye uğradık. Maalesef zaman bizi öngörülerimizde haklı çıkardık. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız.”

“İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üserine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü.”

“İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üserine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü.”
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