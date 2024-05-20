İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Hayatını Kaybetmesi Sonrası Yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir Oldu
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Hayatını Kaybetmesi Sonrası Yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir Oldu
İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından anayasanın ilgili maddesine göre Cumhurbaşkanlığı görevlerini, seçime kadar Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’in yürüteceğini bildirdi.
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Hamaney'in X medya platformundan Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımlandı.
Reisi’ye rahmet dileyen Hamaney, İran halkına taziyede bulunarak ülkede 5 günlük genel yas ilan ettiğini duyurdu.
Hamaney, “Anayasa'nın 131’inci maddesine göre Sayın (Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı) Muhbir, yürütme erkinin başında olup, yasama ve yargı erklerinin başkanlarıyla en fazla 50 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmakla görevlidir.” ifadelerini kullandı.
Muhammed Muhbir kimdir?
Helikopter kazasının detayları:
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