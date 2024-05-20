İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi'yi Bindirdiği Akıl Almaz Helikopter! Bell 212'nin Teknik Özellikleri Neler?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yer aldığı helikopterin ise 1979 yılında üretildiği ifade edildi.

Helikopter ayrıca sadece VFR (yalnızca görsel) uçuş için onaylanmış.

Yani değişen arazi seviyelerinde uçacak kadar hızlı değil, dağlık arazide kesintisiz yüksek irtifa ağır yük uçuşları gerçekleştiremiyor ve alçak uçuşlar için yetenekleri oldukça sınırlı.