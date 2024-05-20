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İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi'yi Bindirdiği Akıl Almaz Helikopter! Bell 212'nin Teknik Özellikleri Neler?

İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi'yi Bindirdiği Akıl Almaz Helikopter! Bell 212'nin Teknik Özellikleri Neler?

Bell 212
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.05.2024 - 15:35

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşırken düşen Bell 212 modeli helikopter, teknik özellikleri ve oldukça eski teknolojisiyle gündemde. 

1979 yılında üretilen helikopter ABD yapımı ve amborgo nedeniyle modernizasyon ve teknik bakım konusunda noksan. 

İran'ın dış politikada bu kadar meydan okurcasına bir politika izleyip, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nı aynı anda böyle eski bir helikoptere bindirmesi ise komplo teorilerine kapı aralıyor.  

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Reisi'nin helikopteri, Türk İHA'sının yardımıyla bir günlük çalışmanın ardından bulunabilmişti.

Dünya gündemini sarsan kaza sonrası gözler, 1960'ların sonunda üretilmeye başlanan Bell 212 model helikoptere çevrildi.

Dünya gündemini sarsan kaza sonrası gözler, 1960'ların sonunda üretilmeye başlanan Bell 212 model helikoptere çevrildi.

Helikopterin ilk başta bir Rus modeli olduğu sanılsa da ABD yapımı olduğu ve Vietnam Savaşı sonrası üretilmiş bir model olduğu ortaya çıktı. Bu helikopter 1979 İslâm Devrimi'nden bu yana İran'a satılamıyordu.

Helikopterin ilk başta bir Rus modeli olduğu sanılsa da ABD yapımı olduğu ve Vietnam Savaşı sonrası üretilmiş bir model olduğu ortaya çıktı. Bu helikopter 1979 İslâm Devrimi'nden bu yana İran'a satılamıyordu.

Bell 212, kamu taşımacılığı, arama kurtarma, yangınla mücadele ve askeri operasyonlar da dahil olmak üzere çok çeşitli görevlerde kullanıyor.

Sivil işletmecilere pazarlanan helikopter, 1 pilot ile 12 yolcu taşıyabiliyor. Bazı kaynaklar helikopterin orjinal halinde yolcu kapasitesinin 6 olduğunu belirtiyor. İran'a ait Bell 212, devlet yetkililerini taşıyacak şekilde yapılandırılmıştı. Helikopterin en hızlı hali 265 kilometre.

Sivil işletmecilere pazarlanan helikopter, 1 pilot ile 12 yolcu taşıyabiliyor. Bazı kaynaklar helikopterin orjinal halinde yolcu kapasitesinin 6 olduğunu belirtiyor. İran'a ait Bell 212, devlet yetkililerini taşıyacak şekilde yapılandırılmıştı. Helikopterin en hızlı hali 265 kilometre.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yer aldığı helikopterin ise 1979 yılında üretildiği ifade edildi. 

Helikopter ayrıca sadece VFR (yalnızca görsel) uçuş için onaylanmış.

Yani değişen arazi seviyelerinde uçacak kadar hızlı değil, dağlık arazide kesintisiz yüksek irtifa ağır yük uçuşları gerçekleştiremiyor ve alçak uçuşlar için yetenekleri oldukça sınırlı.

Reuters'ın aktardığına göre, İran hava kuvvetleri ve donanmasında toplam 10 Bell 212 var. CNN International yayınına bağlanan askeri analist Cedric Leighton, yaptırımlar nedeniyle yaşanan yedek parça teminindeki zorluğun kazada rol oynamış olabileceğine dikkati çekti.

Reuters'ın aktardığına göre, İran hava kuvvetleri ve donanmasında toplam 10 Bell 212 var. CNN International yayınına bağlanan askeri analist Cedric Leighton, yaptırımlar nedeniyle yaşanan yedek parça teminindeki zorluğun kazada rol oynamış olabileceğine dikkati çekti.
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Helikopter bu kadar eski, hava şartları da aynı oranda kötü olunca kazaya ilişkin kafa karışıklığı arttı 👇

Helikopter bu kadar eski, hava şartları da aynı oranda kötü olunca kazaya ilişkin kafa karışıklığı arttı 👇

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