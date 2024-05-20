Eski İran Muhabiri Nevşin Mengü'den Dikkat Çeken Reisi Analizi: "İsrail'e Değil, İçeri Bakmak Lazım"
Eski İran Muhabiri Nevşin Mengü'den Dikkat Çeken Reisi Analizi: "İsrail'e Değil, İçeri Bakmak Lazım"
Bir dönem İran muhabirliği de yapan ünlü gazeteci Nevşin Mengü'den İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölmesi sonrası dikkat çeken bir analiz geldi. Mengü, 'Herkes İsrail'in suikastı diye bakıyor ama 'içeri' bakmak daha mantıklı' ifadelerini kullandı.
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.
Bir dönem TRT'nin İran muhabirliğini yapan gazeteci Nevşin Mengü, dünya gündemini sarsan kaza sonrası oldukça dikkat çeken analizler yaptı.
Mengü, Reisi'nin geçirdiği kaza sonrası İsrail ve ABD iddialarının yanı sıra ülke içerisinde yaşanan gelişmelere bakmak gerektiğini söyledi.
Mengü paylaşımında; İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçmesi beklenen Reisi'nin ölümüyle Hamaney'in oğlu olan Mücteba'nın önünün açıldığına vurgu yaptı.
Mengü bir diğer paylaşımda; İran'da dini lideri Uzmanlar Meclisi'nin seçtiğine işaret eti ancak "Uzmanlar meclisi seçimleri yeni oldu ve reformist adayların girmesi engellendi" ifadelerini kullandı.
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