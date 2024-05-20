Eski İran Muhabiri Nevşin Mengü'den Dikkat Çeken Reisi Analizi: "İsrail'e Değil, İçeri Bakmak Lazım"

Bir dönem İran muhabirliği de yapan ünlü gazeteci Nevşin Mengü'den İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölmesi sonrası dikkat çeken bir analiz geldi. Mengü, 'Herkes İsrail'in suikastı diye bakıyor ama 'içeri' bakmak daha mantıklı' ifadelerini kullandı.