İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazasıyla İlgili Çok İlginç Gerçekler
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazasıyla İlgili Çok İlginç Gerçekler
Tüm dünya İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasını konuşuyor. Komplo teorileri konuşulurken kazayla ilgili çok ilginç gerçekler ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanında bulunan heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesi tüm dünyanın gündemine oturdu.
Kazadan 13 saat sonra helikopter enkazına ulaşıldı. A Haber ekibi enkazın bulunduğu yerden böyle yayın yaptı 👇
Kazayla ilgili komplo teorileri konuşulurken Twitter'da Erdal Bektaş'ın uzun uzun yazdığı akış ise dikkat çekti. Buyurun buradan okumaya başlayabilirsiniz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın