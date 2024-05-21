Getir Kurucusu Nazım Salur ve Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın'ın Sosyal Medya Atışması İlgi Çekti

Kendime göre bayağı yoğunum, sağol. İçinde olduğum sektör ile ilgili - Türkiye internet ekosistemi - bayağı flaş bir gündemsiniz bence. Duyduklarımın veya bildiklerimin küçük bir kısmını bile yazmadım Nazım. 2 milyar $ batırdın da benim iki tane yazımı mı kaldıramadın? Hasetlik demişsin de; onu da çok anlamadım neye haset edeceğimi?