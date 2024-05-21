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Getir Kurucusu Nazım Salur ve Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın'ın Sosyal Medya Atışması İlgi Çekti

Getir Kurucusu Nazım Salur ve Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın'ın Sosyal Medya Atışması İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.05.2024 - 17:56

Türkiye'nin en ünlü girişimci ve yatırımcılarından Getir kurucusu Nazım Salur ve sosyal medyayı aktif kullanan Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'ın mentionlı borç tartışması, çekirdek reklamı verdirecek seviyede ilgi çekti.

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Yemeksepeti ve Getir Türkiye'nin en büyük uygulamalarından olurken, kurucuları Nevzat Aydın ve Nazım Salur da yine aynı seviyede önemli girişimci ve yatırımcılardan oluyor.

Yemeksepeti ve Getir Türkiye'nin en büyük uygulamalarından olurken, kurucuları Nevzat Aydın ve Nazım Salur da yine aynı seviyede önemli girişimci ve yatırımcılardan oluyor.

Pandemi sürecinde yakaladığı hız ile büyüyen Getir'in son dönemde finansal açıdan küçülmeye gittiği ve yurt dışı operasyonlarından çıktığı da biliniyor.

Pandemi sürecinde yakaladığı hız ile büyüyen Getir'in son dönemde finansal açıdan küçülmeye gittiği ve yurt dışı operasyonlarından çıktığı da biliniyor.

Detayları burada.

Getir'in İngiltere Premier Lig'deki Tottenham'ın sponsorlarından biri olması nedeniyle yayınlanan bir haberde Getir'in Tottenham'a borcu olduğu iddia edilmişti. Nevzat Aydın da sosyal medya hesabından bbu konuda bir paylaşım yaptı.

Getir'in İngiltere Premier Lig'deki Tottenham'ın sponsorlarından biri olması nedeniyle yayınlanan bir haberde Getir'in Tottenham'a borcu olduğu iddia edilmişti. Nevzat Aydın da sosyal medya hesabından bbu konuda bir paylaşım yaptı.
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Tatsız. Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik.

Haberin asılsız olduğunu açıklayan Getir kurucusu Nazım Salur ise Nevzat Aydın'a sert bir cevap verdi.

Haberin asılsız olduğunu açıklayan Getir kurucusu Nazım Salur ise Nevzat Aydın'a sert bir cevap verdi.
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Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok. Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı.

Aydın da önce Salur'un cevabına istinaden haberin yalan olduğunu belirten bir paylaşım yaptı, ardından da Salur'a cevap verdi: "Getir'in kurucusu Nazım Salur bu haberi yalanladı, böyle bir borcun olmadığını söyledi."

Aydın da önce Salur'un cevabına istinaden haberin yalan olduğunu belirten bir paylaşım yaptı, ardından da Salur'a cevap verdi: "Getir'in kurucusu Nazım Salur bu haberi yalanladı, böyle bir borcun olmadığını söyledi."
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Kendime göre bayağı yoğunum, sağol. İçinde olduğum sektör ile ilgili - Türkiye internet ekosistemi - bayağı flaş bir gündemsiniz bence. Duyduklarımın veya bildiklerimin küçük bir kısmını bile yazmadım Nazım. 2 milyar $ batırdın da benim iki tane yazımı mı kaldıramadın? Hasetlik demişsin de; onu da çok anlamadım neye haset edeceğimi?

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Sosyal medyada da bu tartışma haliyle ilgi çekti.

Sosyal medyada da bu tartışma haliyle ilgi çekti.
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İşte kullanıcıların ünlü iki girişimcinin tartışmasına yorumlarından bazıları.

İşte kullanıcıların ünlü iki girişimcinin tartışmasına yorumlarından bazıları.
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