Getir Kurucusu Nazım Salur ve Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın'ın Sosyal Medya Atışması İlgi Çekti
Getir Kurucusu Nazım Salur ve Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın'ın Sosyal Medya Atışması İlgi Çekti
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Yemeksepeti ve Getir Türkiye'nin en büyük uygulamalarından olurken, kurucuları Nevzat Aydın ve Nazım Salur da yine aynı seviyede önemli girişimci ve yatırımcılardan oluyor.
Pandemi sürecinde yakaladığı hız ile büyüyen Getir'in son dönemde finansal açıdan küçülmeye gittiği ve yurt dışı operasyonlarından çıktığı da biliniyor.
Getir'in İngiltere Premier Lig'deki Tottenham'ın sponsorlarından biri olması nedeniyle yayınlanan bir haberde Getir'in Tottenham'a borcu olduğu iddia edilmişti. Nevzat Aydın da sosyal medya hesabından bbu konuda bir paylaşım yaptı.
Haberin asılsız olduğunu açıklayan Getir kurucusu Nazım Salur ise Nevzat Aydın'a sert bir cevap verdi.
Aydın da önce Salur'un cevabına istinaden haberin yalan olduğunu belirten bir paylaşım yaptı, ardından da Salur'a cevap verdi: "Getir'in kurucusu Nazım Salur bu haberi yalanladı, böyle bir borcun olmadığını söyledi."
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Sosyal medyada da bu tartışma haliyle ilgi çekti.
İşte kullanıcıların ünlü iki girişimcinin tartışmasına yorumlarından bazıları.
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