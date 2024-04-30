Getir'in Avrupa'dan Çıkmasına Üzülen Kurucusu Nazım Salur'un Paylaşımına Girişim Dersi Niteliğinde Yorumlar

Hızlı teslimat hizmetinin öncülerinden Getir, pandeminin rüzgarını arkasına alarak sağladığı büyümeyi yurt dışında sürdüremeyince birçok pazardan çekilmek zorunda kalmıştı. Şirketin kurucusu Nazım Salur da bu konuda duygularını samimi bir dille sosyal medyada paylaştı. Gelen yorumlar, girişim dersi nitelinde oldu.