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Getir'in Avrupa'dan Çıkmasına Üzülen Kurucusu Nazım Salur'un Paylaşımına Girişim Dersi Niteliğinde Yorumlar

Getir'in Avrupa'dan Çıkmasına Üzülen Kurucusu Nazım Salur'un Paylaşımına Girişim Dersi Niteliğinde Yorumlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.04.2024 - 10:39

Hızlı teslimat hizmetinin öncülerinden Getir, pandeminin rüzgarını arkasına alarak sağladığı büyümeyi yurt dışında sürdüremeyince birçok pazardan çekilmek zorunda kalmıştı. Şirketin kurucusu Nazım Salur da bu konuda duygularını samimi bir dille sosyal medyada paylaştı. Gelen yorumlar, girişim dersi nitelinde oldu.

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Getir, Türkiye'de hızlı teslimat denince ilk akla gelen marka olmanın yanında hızla büyümesi ve aldığı yatırımlarla da girişim ekosisteminde öncülerden oldu.

Getir, Türkiye'de hızlı teslimat denince ilk akla gelen marka olmanın yanında hızla büyümesi ve aldığı yatırımlarla da girişim ekosisteminde öncülerden oldu.

Pandeminin getirdiği temassız ortama hızla uyum sağlayan Getir, aynı hızla da yatırım çekerek büyümüştü. Ancak girdiği yurt dışı pazarlardan yine aynı hızda çıkmak durumunda kalması üzücü oldu.

Getir'in çıktığı pazarlara yönelik detaylar burada.

Getir ve BiTaksi'nin kurucusu Nazım Salur, yaptığı paylaşımla küçülmeden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Getir ve BiTaksi'nin kurucusu Nazım Salur, yaptığı paylaşımla küçülmeden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"Bugün üzücü bir gün Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."

"Bugün üzücü bir gün Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."
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Girişimcilik tarafında önemli dersler barındıran ve canlı örnek olan Getir'in bu hamlesi dikkat çekerken,

Girişimcilik tarafında önemli dersler barındıran ve canlı örnek olan Getir'in bu hamlesi dikkat çekerken,
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Örnek olması açısından da önemli görüldü.

Örnek olması açısından da önemli görüldü.
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Türkiye'den önemli markaların çıkması konusunda özellikle gençlerin de önünü açan bu tarz yatırımlar,

Türkiye'den önemli markaların çıkması konusunda özellikle gençlerin de önünü açan bu tarz yatırımlar,
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Başarının büyük kısmının da başarısızlık tecrübelerinden oluştuğunu hatırlattı.

Başarının büyük kısmının da başarısızlık tecrübelerinden oluştuğunu hatırlattı.
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Dokunduğu hayatlar da ilgi çekti.

Dokunduğu hayatlar da ilgi çekti.
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Samuel Beckett'in sözündeki gibi "hep denemek, daha iyi yenilmek" girişimciliğin özü değil mi zaten?

Samuel Beckett'in sözündeki gibi "hep denemek, daha iyi yenilmek" girişimciliğin özü değil mi zaten?
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Ded Barry

Burada bir konuya açıklama getirmek gerekiyor. Getir batmadı, iflas etmedi. Bir çok ülkede satın aldığı Gorillas gibi markalar ile devam edecek. Getir, sadec... Devamını Gör

garibann

zamanın en iyi markalarından SEVENHILL in hikayesi de ilginç