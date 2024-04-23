Z Kuşağının İş Hayatında Son Başkaldırısı: "İğrenç Kıyafetler"
Z Kuşağının İş Hayatında Son Başkaldırısı: "İğrenç Kıyafetler"
Çin'de genç çalışanların, yeterince para kazanmadıklarını düşündükleri iş yerlerine, kurumsal ve şık kıyafetler yerine, farklı bir tarzda gitmesi giderek bir trend halini alıyor.
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İş hayatında kıyafetler giderek "formal" eski nesil takım elbiselerden daha "smart casual" kravatsız, topuksuz bir görünüme bürünse de şık ve gündelik iş kıyafetlerinde yeni bir trend var.
Çin'de TikTok benzeri Douyin ile Instagram benzeri Xiaohongshu uygulamalarında görülen akımda "gross outfits at work" adı verilen "işyerinde iğrenç kıyafetler" hashtag'i Z kuşağı çalışanlar arasından yaygınlaştı.
İşe giderken şık ve sevilen kıyafetlerin giyilmesi halinde, "işin" özel hayata etki edeceği düşünülerek ofise "iğrenç kıyafetlerle" gidiliyor.
"İğrenç kıyafetler" tüm bu ortama tepki olarak giderek yayılıyor.
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