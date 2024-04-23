Z Kuşağının İş Hayatında Son Başkaldırısı: "İğrenç Kıyafetler"

Gençler, kıyafetlerini paylaşırken, salaş giyim tarzı da 'sessiz bir isyan' yani yeterince para kazanmamaya karşı bir direniş olarak görülüyor. Uzmanlar, kazançların yanında işyerlerinde mesai ve çalışma düzeninin sertliğine ve uzun, yorucu çalışma düzenine karşı bir tepki olduğunu da söylüyor.

Çin'de bir danışmanlık firması TONG Global uzmanı Jack Porteous, 'iğrenç' olarak nitelendirilen kıyafetleri giyen gençlerin, sosyal ortamlardaysa daha şık kıyafetler giydiklerini belirtirken, Z kuşağı mesai saatlerinin aşırı yorgunluğa yol açarak iyi görünmelerine engel olduğunu da düşünüyor.