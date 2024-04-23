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Z Kuşağının İş Hayatında Son Başkaldırısı: "İğrenç Kıyafetler"

Z Kuşağının İş Hayatında Son Başkaldırısı: "İğrenç Kıyafetler"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.04.2024 - 15:16

Çin'de genç çalışanların, yeterince para kazanmadıklarını düşündükleri iş yerlerine, kurumsal ve şık kıyafetler yerine, farklı bir tarzda gitmesi giderek bir trend halini alıyor.

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İş hayatında kıyafetler giderek "formal" eski nesil takım elbiselerden daha "smart casual" kravatsız, topuksuz bir görünüme bürünse de şık ve gündelik iş kıyafetlerinde yeni bir trend var.

İş hayatında kıyafetler giderek "formal" eski nesil takım elbiselerden daha "smart casual" kravatsız, topuksuz bir görünüme bürünse de şık ve gündelik iş kıyafetlerinde yeni bir trend var.

Business Insider'ın haberine göre, ceketlerin yerini hırkalar, yüksek topuklu ayakkabıların yerini de tüylü terlikler almaya başladı.

Çin'de TikTok benzeri Douyin ile Instagram benzeri Xiaohongshu uygulamalarında görülen akımda "gross outfits at work" adı verilen "işyerinde iğrenç kıyafetler" hashtag'i Z kuşağı çalışanlar arasından yaygınlaştı.

Çin'de TikTok benzeri Douyin ile Instagram benzeri Xiaohongshu uygulamalarında görülen akımda "gross outfits at work" adı verilen "işyerinde iğrenç kıyafetler" hashtag'i Z kuşağı çalışanlar arasından yaygınlaştı.

Gençler, kıyafetlerini paylaşırken, salaş giyim tarzı da 'sessiz bir isyan' yani yeterince para kazanmamaya karşı bir direniş olarak görülüyor. Uzmanlar, kazançların yanında işyerlerinde mesai ve çalışma düzeninin sertliğine ve uzun, yorucu çalışma düzenine karşı bir tepki olduğunu da söylüyor.

Çin'de bir danışmanlık firması TONG Global uzmanı Jack Porteous, 'iğrenç' olarak nitelendirilen kıyafetleri giyen gençlerin, sosyal ortamlardaysa daha şık kıyafetler giydiklerini belirtirken, Z kuşağı mesai saatlerinin aşırı yorgunluğa yol açarak iyi görünmelerine engel olduğunu da düşünüyor.

İşe giderken şık ve sevilen kıyafetlerin giyilmesi halinde, "işin" özel hayata etki edeceği düşünülerek ofise "iğrenç kıyafetlerle" gidiliyor.

İşe giderken şık ve sevilen kıyafetlerin giyilmesi halinde, "işin" özel hayata etki edeceği düşünülerek ofise "iğrenç kıyafetlerle" gidiliyor.

Çin'de genç işsizlik şubat verilerine göre, yüzde 14,9 olurken, yeni mezunlar da bu zorlu piyasada iş bulmaya çabalıyor. İş bulabilenler de haftada 6 gün, sabah 9, akşam 9 mesai olan bir çalışma programına uymaları talebiyle karşılaşıyor ve buna '996' ismi veriliyor.

"İğrenç kıyafetler" tüm bu ortama tepki olarak giderek yayılıyor.

"İğrenç kıyafetler" tüm bu ortama tepki olarak giderek yayılıyor.
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