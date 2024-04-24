Tesla, Binlerce Çalışanı İşte Çıkarıyor! "Daha Fazla Nefret Ettiğim Bir Şey Yok Ama Yapılması Gerekiyor"
Tesla, Binlerce Çalışanı İşte Çıkarıyor! "Daha Fazla Nefret Ettiğim Bir Şey Yok Ama Yapılması Gerekiyor"
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Tesla'nın ilk çeyrek net geliri %55 düştü.
Yatırımcılar ve analistler Tesla'nın bu yıl hisselerindeki düşüşü durdurmak ve satışlarını artırmak için adımlar atacağına dair bir işaret arıyorlardı.
CEO Elon Musk analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, üretimin "bu yılın sonlarında olmasa bile" gelecek yılın ikinci yarısında başlamasını beklediğini söyledi.
Musk, yeni araçların ne olacağı ve mevcut modellerin varyantları olup olmayacağı konusunda çok az ayrıntı verdi. Bir analiste "Sanırım bu konuda söyleyeceklerimizi söyledik" dedi.
Tesla'nın hisseleri Salı günkü kapanış zilinin ardından yapılan işlemlerde %11 yükseldi, ancak bu yıl %40'tan fazla düşüş yaşadı. S&P 500 endeksi ise bu yıl için yaklaşık %5 artış gösterdi.
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Tesla, artan rekabet ve elektrikli araçlara yönelik talebin yavaşlaması nedeniyle dünya çapındaki satışların yaklaşık %9 düşmesiyle ilk çeyrek gelirinin geçen yıla göre %9 azalarak 21,3 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Tesla, Kaliforniya'da 3 bin fazla kişiyi işten çıkaracak.
Şirket bu ayın başlarında işgücünün en az %10'unu işten çıkaracağını açıklamıştı.
"Bundan daha fazla nefret ettiğim bir şey yok ama yapılması gerekiyor."
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