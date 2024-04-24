Tesla, Binlerce Çalışanı İşte Çıkarıyor! "Daha Fazla Nefret Ettiğim Bir Şey Yok Ama Yapılması Gerekiyor"

Şirket yatırımcılara gönderdiği bir mektupla bunu yaptı ve daha küçük, daha uygun fiyatlı modellerin üretimine önceki tahminlerin öncesinde başlanacağını söyledi.

Yaklaşık 25.000 dolara mal olması beklenen Model 2 küçük arabayı da içeren daha küçük modeller, yeni nesil araç temellerini ve mevcut modellerin bazı özelliklerini kullanacak. Şirket, mevcut ürünleriyle aynı üretim hatlarında inşa edileceğini söyledi.