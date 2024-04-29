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Fiyatlar Teslimatta mı Yükseliyor? Yeme İçmede Hızlı Teslimatta Komisyon Farkı Fiyatları Ne Kadar Etkiliyor?

Fiyatlar Teslimatta mı Yükseliyor? Yeme İçmede Hızlı Teslimatta Komisyon Farkı Fiyatları Ne Kadar Etkiliyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.04.2024 - 12:50

Yeme içme fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu da aşarken, hızlı teslimat uygulamalarının bu fiyatlarda katkısı ne?

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Dışarıda yemenin maliyeti giderek yükselirken, Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonu yükselişinin ötesinde bir durum olduğu sıklıkla konuşuluyor.

Dışarıda yemenin maliyeti giderek yükselirken, Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonu yükselişinin ötesinde bir durum olduğu sıklıkla konuşuluyor.

Hafta sonu boykot çağrıları yapılsa da hafta içinde çalışan kesimin yemek ihtiyacındaki pahalılığın önüne geçilemiyor.

Pandemiyle ofisten çok çıkmadan yemek olayını çözmek isteyenlerdeki artış özellikle Yemek Sepeti, Trendyol Yemek ve Getir Yemek uygulamalarına talebi artırmıştı.

Pandemiyle ofisten çok çıkmadan yemek olayını çözmek isteyenlerdeki artış özellikle Yemek Sepeti, Trendyol Yemek ve Getir Yemek uygulamalarına talebi artırmıştı.

Hızlı teslimat uygulamalarının yemek ücretlerine uyguladığı farklar da son dönemdeki fiyat yükselişleriyle mercek altına alındı.

Hızlı teslimat uygulamalarının yemek ücretlerine uyguladığı farklar da son dönemdeki fiyat yükselişleriyle mercek altına alındı.

Gazete Oksijen'in haberinde, yemek ücretleriyle aynı yemeğin Yemek Sepeti ve Getir'deki ücretleri de bu şekilde görüldü.

Gazete Oksijen'in haberinde, yemek ücretleriyle aynı yemeğin Yemek Sepeti ve Getir'deki ücretleri de bu şekilde görüldü.

Sosyal medyada da ilgi çeken görselde bazı ürünler ve restoranlarda hiç fark alınmadığı görülürken,

Sosyal medyada da ilgi çeken görselde bazı ürünler ve restoranlarda hiç fark alınmadığı görülürken,
twitter.com
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Bazılarında ise komisyonun çok yüksek olduğu görüldü.

Bazılarında ise komisyonun çok yüksek olduğu görüldü.
twitter.com

Farklar sizce yüksek mi?

Farklar sizce yüksek mi?
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