Getir'den Yurt Dışı Pazar Hamlesi: İngiltere, ABD ve Avrupa'dan Çıkıyor
Getir'den Yurt Dışı Pazar Hamlesi: İngiltere, ABD ve Avrupa'dan Çıkıyor
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Bir süredir finansman arayışı içinde olan Getir'den yurt dışı pazarlarıyla ilgili resmi açıklama geldi.
Getir, finansman için arayışa girerken, geçen haftalarda bu konuda yol haritaları konuşulmaya başlamıştı.
Getir'den resmi açıklama geldi.
Şirketin kurucusu Nazım Salur da kararı sosyal medyadan açıkladı: "Bugün üzücü bir gün @Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."
Pandemi sürecinde hızlı büyüyen şirket, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz'den de çıkma kararı almış ve 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmıştı.
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