Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Getir'den Yurt Dışı Pazar Hamlesi: İngiltere, ABD ve Avrupa'dan Çıkıyor

Getir'den Yurt Dışı Pazar Hamlesi: İngiltere, ABD ve Avrupa'dan Çıkıyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.04.2024 - 14:49 Son Güncelleme: 29.04.2024 - 16:02

Hızlı teslimat hizmetleri Getir, İngiltere, Avrupa ve ABD pazarından çıkma kararı aldığını açıkladı. Şirket CEO'su Nazım Salur, üzgün olduklarını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir süredir finansman arayışı içinde olan Getir'den yurt dışı pazarlarıyla ilgili resmi açıklama geldi.

Bir süredir finansman arayışı içinde olan Getir'den yurt dışı pazarlarıyla ilgili resmi açıklama geldi.

Getir, finansman için arayışa girerken, geçen haftalarda bu konuda yol haritaları konuşulmaya başlamıştı.

Getir, finansman için arayışa girerken, geçen haftalarda bu konuda yol haritaları konuşulmaya başlamıştı.

Detayları burada.

Getir'den resmi açıklama geldi.

Getir'den resmi açıklama geldi.

BloombergHT'nin açıklamasında İngiltere, Avrupa ve ABD pazarından çıkma kararı aldığını, ABD'de FreshDirect'in operasyonlarına devam edeceği belirtildi.

Şirket, finansal kaynaklarını Türkiye'ye yönelteceğini açıkladı.

Şirketin kurucusu Nazım Salur da kararı sosyal medyadan açıkladı: "Bugün üzücü bir gün @Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."

Şirketin kurucusu Nazım Salur da kararı sosyal medyadan açıkladı: "Bugün üzücü bir gün @Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."
twitter.com

Pandemi sürecinde hızlı büyüyen şirket, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz'den de çıkma kararı almış ve 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmıştı.

Pandemi sürecinde hızlı büyüyen şirket, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz'den de çıkma kararı almış ve 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın