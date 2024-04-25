Reuters: Mali Yapılandırma İçindeki Getir'in Hangi Uygulamayı Satmayı Düşünüyor?
Reuters: Mali Yapılandırma İçindeki Getir'in Hangi Uygulamayı Satmayı Düşünüyor?
Bir süredir mali yapılanmalarla uğraşan Getir, Reuters'ın iddiasına göre, Doğuş Grubu'ndan önce bir kısmını sonra tamamını satın aldığı online alışveriş platformu n11'i satmayı düşünüyor.
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Hızlı perakende teslimat hizmeti veren Getir, pandemiyle büyümesinde hızlanmıştı.
Pandeminin sona ermesiyle yüksek kar marjlarında düşüş olan şirket, yatırımlarının maliyetleriyle baş başa kalmıştı.
Son olarak ABD'de de bazı şehirlerden sessizce çekilen Getir, Almanya'dan da çıkmıştı.
Kaynaklar, şirketin birkaç hafta içinde yeni yol haritasının açıklanacağını belirtirken, yeni yatırım da masadaki seçeneklerin içinde bulunuyor.
Nazım Salur'un 2015 yılında kurduğu şirket, pandemi döneminde hızla büyümüş, 2022 yılında 12 milyar dolar değerlemeyle 768 milyon dolarlık yatırım almıştı.
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