Reuters: Mali Yapılandırma İçindeki Getir'in Hangi Uygulamayı Satmayı Düşünüyor?

Reuters'ın ulaştığı kaynaklara göre, yatırımcılarıyla masaya oturan Getir, birçok senaryo üzerinde çalışırken, seçeneklerden biri de 2022 yılında 3'te bir, 2023 yılında da kalan hisselerini aldığı online alışveriş platformu n11'in satışı yönünde olduğu açıklandı.