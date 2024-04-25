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Reuters: Mali Yapılandırma İçindeki Getir'in Hangi Uygulamayı Satmayı Düşünüyor?

Reuters: Mali Yapılandırma İçindeki Getir'in Hangi Uygulamayı Satmayı Düşünüyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 19:04

Bir süredir mali yapılanmalarla uğraşan Getir, Reuters'ın iddiasına göre, Doğuş Grubu'ndan önce bir kısmını sonra tamamını satın aldığı online alışveriş platformu n11'i satmayı düşünüyor.

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Hızlı perakende teslimat hizmeti veren Getir, pandemiyle büyümesinde hızlanmıştı.

Hızlı perakende teslimat hizmeti veren Getir, pandemiyle büyümesinde hızlanmıştı.

Önemli yatırımcıları da çeken Getir, Avrupa ve ABD'de faaliyet göstermeye başlamıştı. 

Yaklaşık 2 yıl önce 12 milyar dolar değerlemeye yapılan Getir, son dönemde mali yapılandırmalarla boğuşuyor.

Pandeminin sona ermesiyle yüksek kar marjlarında düşüş olan şirket, yatırımlarının maliyetleriyle baş başa kalmıştı.

Pandeminin sona ermesiyle yüksek kar marjlarında düşüş olan şirket, yatırımlarının maliyetleriyle baş başa kalmıştı.

Yaz döneminde sorunlar baş gösterince Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz'den çıkma kararı alınmış ardından da 2 bin 500 çalışan işten çıkarılmıştı.

Son olarak ABD'de de bazı şehirlerden sessizce çekilen Getir, Almanya'dan da çıkmıştı.

Son olarak ABD'de de bazı şehirlerden sessizce çekilen Getir, Almanya'dan da çıkmıştı.

Reuters'ın ulaştığı kaynaklara göre, yatırımcılarıyla masaya oturan Getir, birçok senaryo üzerinde çalışırken, seçeneklerden biri de 2022 yılında 3'te bir, 2023 yılında da kalan hisselerini aldığı online alışveriş platformu n11'in satışı yönünde olduğu açıklandı.

Kaynaklar, şirketin birkaç hafta içinde yeni yol haritasının açıklanacağını belirtirken, yeni yatırım da masadaki seçeneklerin içinde bulunuyor.

Kaynaklar, şirketin birkaç hafta içinde yeni yol haritasının açıklanacağını belirtirken, yeni yatırım da masadaki seçeneklerin içinde bulunuyor.

Getir yöneticilerinin konu hakkında yorum yapmadığı açıklandı.

Nazım Salur'un 2015 yılında kurduğu şirket, pandemi döneminde hızla büyümüş, 2022 yılında 12 milyar dolar değerlemeyle 768 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Nazım Salur'un 2015 yılında kurduğu şirket, pandemi döneminde hızla büyümüş, 2022 yılında 12 milyar dolar değerlemeyle 768 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Şirkete yatırım yapan fonlar arasında, Mubadala Investment Company, Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global bulunuyor.

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