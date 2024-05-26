Nükleer Savaş Çıkma İhtimalinde Hangi Ülkenin Hiç Şansı Yok?
Nükleer Savaş Çıkma İhtimalinde Hangi Ülkenin Hiç Şansı Yok?
Kaynak: https://new.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kullanıcılara sorduk! Sizce hangi nükleer silahlı ülkenin topyekün bir nükleer savaştan sağ çıkma şansı en azdır? Hadi kullanıcıların ilginç yorumlarını derlediğimiz bu içeriğimizi hep birlikte inceleyelim...👇
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"Basite indirmemiz gerekirse hiç kimse. Nükleer bir savaş en basit anlamda dünyanın sonu demektir."
"Kuzey Kore'nin hayatta kalması hükümetinin kontrolüne bağlıdır; Pyongyang'a yapılacak bir nükleer saldırı bu yapıyı direk çökertecektir."
"İsrail'in büyüklüğü ve nükleer silah sayısının azlığı nedeniyle ülkeden eser kalmayabilir. Ülkenin tüm toprakları potansiyel olarak yaşanamaz bir nükleer çöle dönüşebilir."
"İngiltere ve Fransa. Ülkelerinin boyutu ve nüfus merkezlerinin çok kümelenmiş olması sebebi ile hayatta kalma şansları düşüktür."
"Gerçekçi olmak gerekirse, hiçbiri. Ancak Birleşik Krallık'ın bir ada olmasının onların lehine mi yoksa aleyhine mi işlediğini merak ediyorum."
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"Kuzey Kore ve Pakistan'daki sistemler halihazırda kötü durumda, dolayısıyla herhangi bir büyük aksaklık tam bir kaosa yol açacaktır."
"Hiçbir ülke nükleer bir savaştan tam anlamıyla sağ çıkamaz çünkü savaşın küresel sonuçları felaket olur. "Nükleer kış" güneş ışığını engelleyerek dünya çapında sıcaklıkları düşürür ve tüm ulusları etkiler."
"Topyekûn bir nükleer savaş olacağını hiç sanmıyorum çünkü tehlikede olan çok fazla şey var. Hatta bence tehlikelerine rağmen nükleer silahlar bir tür dünya barışı yaratmış ve büyük çatışmaları önlemiştir."
"Hindistan ve Pakistan denilince akla ortak sınırı olan ve liderlerin farklılıkları çözmenin yolunun dehşet verici bir çatışmadan geçtiğine karar verebilecekleri iki düşman ülke geliyor."
"İngiltere. Küçük bir ülkeyiz, savaşla ilgili pek çok konuda ABD'ye bağımlıyız ve nükleer bombalarımız önceki iki denemede başarılı bir şekilde ateşlenmedi."
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"Rusya, saldırgan tutumu ve tehditleri nedeniyle muhtemelen diğer ülkelerin nükleer silahlarının ana hedefidir. Ülke ICBM'lere karşı en az savunma kapasitesine sahip ve füze arızalarına yatkın. Moskova yok edilirse, ülke büyük olasılıkla kaosa sürüklenecektir."
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