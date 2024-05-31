Sadece Bu Basit Aktiviteyle Bile Felç Riskini Yüksek Oranda Düşürebilirsiniz
Sadece Bu Basit Aktiviteyle Bile Felç Riskini Yüksek Oranda Düşürebilirsiniz
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/do...
Boş zamanlarında daha düşük bir enerji seviyesinde bile olsa belirli aktiviteleri yapan kişilerin vakitlerini hareketsiz geçiren akranlarına göre daha düşük inme riskine sahip olmaları muhtemeldir. Hadi bugün sizler için derlediğimiz bu sağlığınız için önemli olan bu konuyu inceleyelim...👇
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1. Journal of Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, tarafından yapılan yeni bir çalışma, az miktarda günlük egzersizin bile inme riskini azaltabileceğini ortaya koydu.
2. Uluslararası yapılan çalışmalarda haftada 150 dakika orta derece veya 75 dakika yüksek yoğunluklu egzersiz önerirken, birçok yetişkin bu seviyeleri karşılamadıklarını belirtmiştir.
3. Araştırmacılar, ortalama 10,5 yıl boyunca izlenen 752.050 yetişkinle yapılan 15 çalışmadan elde edilen verileri analiz ederek yeni bulgulara ulaşmıştır.
4. Hiç egzersiz yapmamaya kıyasla, en yüksek egzersiz miktarı inme riskini %29 azaltırken, hedefin altındaki aktivite bile riski %18 düşürmüştür. Orta düzeyde aktivite ise riski %27-29 oranında azaltmıştır.
5. Uzman Dr. Raffaele Ornello, düşük olarak kabul edilenler aktivilerde dahil olmak üzere tüm fiziksel aktivitelerin seviyelerinin felçleri önlemeye yardımcı olabileceğini vurgulayarak insanları boş zamanlarında aktif kalmaya teşvik etti.
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