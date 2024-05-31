Sadece Bu Basit Aktiviteyle Bile Felç Riskini Yüksek Oranda Düşürebilirsiniz

Boş zamanlarında daha düşük bir enerji seviyesinde bile olsa belirli aktiviteleri yapan kişilerin vakitlerini hareketsiz geçiren akranlarına göre daha düşük inme riskine sahip olmaları muhtemeldir. Hadi bugün sizler için derlediğimiz bu sağlığınız için önemli olan bu konuyu inceleyelim...👇

'Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.'