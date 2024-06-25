Bilim İnsanları Şaşkın: Dünya'nın İç Çekirdeğinin Yavaşladığı Kanıtlandı
Bilim İnsanları Şaşkın: Dünya'nın İç Çekirdeğinin Yavaşladığı Kanıtlandı
Kaynak: https://today.usc.edu/usc-study-confi...
Bilim insanları, Dünya'nın iç çekirdeğinin gezegenin yüzeyine göre geri gittiğini ve bu yüzden de yavaşladığını kanıtladı. Peki bu bizim için ne demek oluyor? Detayları hep birlikte öğrenelim...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakın zamanda yapılan çalışmalar Dünya'nın gün geçtikçe yavaşlamaya başladığını doğruluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Katı bir demir-nikel küre olan iç çekirdek, sıvı bir dış çekirdekle çevrilidir.
İç çekirdeğin hareketi yirmi yıldır tartışılmaktadır ve bundan önceki araştırmalar Dünya'nın yüzeyinden daha hızlı döndüğünü öne sürüyordu.
Vidale ve Wei Wang, 1991 ile 2023 yılları arasındaki 121 sismik olaydan elde edilen verileri analiz ederek, tekrar eden depremlerden elde edilen dalga formlarını kullandı.
İç çekirdeğin yavaşlaması bir günün uzunluğunu saniyenin kesirleri kadar değiştirebilir. Bu ilerleyen zamanlarda günlerin uzunluğunun değişebileceği anlamına gelmektedir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın