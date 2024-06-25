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Bilim İnsanları Şaşkın: Dünya'nın İç Çekirdeğinin Yavaşladığı Kanıtlandı

Bilim İnsanları Şaşkın: Dünya'nın İç Çekirdeğinin Yavaşladığı Kanıtlandı

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 12:33

Bilim insanları, Dünya'nın iç çekirdeğinin gezegenin yüzeyine göre geri gittiğini ve bu yüzden de yavaşladığını kanıtladı. Peki bu bizim için ne demek oluyor? Detayları hep birlikte öğrenelim...👇

Kaynak

Kaynak: https://today.usc.edu/usc-study-confi...
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Yakın zamanda yapılan çalışmalar Dünya'nın gün geçtikçe yavaşlamaya başladığını doğruluyor.

Yakın zamanda yapılan çalışmalar Dünya'nın gün geçtikçe yavaşlamaya başladığını doğruluyor.

University Park Campus tarafından yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan bir çalışma, Dünya'nın iç çekirdeğinin 2010 yılından bu yana gezegenin yüzeyine göre yavaşladığını doğruluyor. Bu, on yıllardır böyle bir yavaşlamanın ilk kanıtıdır.

Katı bir demir-nikel küre olan iç çekirdek, sıvı bir dış çekirdekle çevrilidir.

Katı bir demir-nikel küre olan iç çekirdek, sıvı bir dış çekirdekle çevrilidir.

Çekirdek yüzeyin 4.828 km altında yer aldığından doğrudan gözlem yapmak imkansızdır. Bu yüzden de araştırmacılar hareketini incelemek için depremlerden gelen sismik dalgalara güveniyor.

İç çekirdeğin hareketi yirmi yıldır tartışılmaktadır ve bundan önceki araştırmalar Dünya'nın yüzeyinden daha hızlı döndüğünü öne sürüyordu.

İç çekirdeğin hareketi yirmi yıldır tartışılmaktadır ve bundan önceki araştırmalar Dünya'nın yüzeyinden daha hızlı döndüğünü öne sürüyordu.
www.vecteezy.com

Ancak, John Vidale ve ekibinin sismogramlara dayanarak güçlü kanıtlar sunduğu yeni veriler bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Vidale ve Wei Wang, 1991 ile 2023 yılları arasındaki 121 sismik olaydan elde edilen verileri analiz ederek, tekrar eden depremlerden elde edilen dalga formlarını kullandı.

Vidale ve Wei Wang, 1991 ile 2023 yılları arasındaki 121 sismik olaydan elde edilen verileri analiz ederek, tekrar eden depremlerden elde edilen dalga formlarını kullandı.
today.usc.edu

Bu araştırma sonucu iki zaman dilimi arasında küçük de olsa bir fark olduğu ortaya çıkarıldı.

İç çekirdeğin yavaşlaması bir günün uzunluğunu saniyenin kesirleri kadar değiştirebilir. Bu ilerleyen zamanlarda günlerin uzunluğunun değişebileceği anlamına gelmektedir.

İç çekirdeğin yavaşlaması bir günün uzunluğunu saniyenin kesirleri kadar değiştirebilir. Bu ilerleyen zamanlarda günlerin uzunluğunun değişebileceği anlamına gelmektedir.
www.freepik.com

University Park Campus ekibi, değişen dinamiklerinin arkasındaki nedenleri anlamak için çekirdeğin yörüngesini daha fazla araştırmayı amaçlıyor. Çalışma ayrıca Ulusal Bilim Vakfı ve Çin Bilimler Akademisi tarafından desteklendi.

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