Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Yaz Aylarının Korkulu Rüyası Sivrisinek Isırıkları Neden Bu Kadar Kaşınır?

Yaz Aylarının Korkulu Rüyası Sivrisinek Isırıkları Neden Bu Kadar Kaşınır?

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 16:01

Yaz akşamlarının en büyük kabusu olan sivrisineklerin ısırıklarının neden bu kadar kaşındırıcı olduğunu anlattığımız bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sivrisinek ısırıkları, bir sivrisinek kan almak için deriyi deldiğinde o herkesin nefret ettiği kaşıntı hissine neden olur. Bu süreç daha karmaşıktır ve bir ısırıktan çok daha fazlasını içerir.

Sivrisinek ısırıkları, bir sivrisinek kan almak için deriyi deldiğinde o herkesin nefret ettiği kaşıntı hissine neden olur. Bu süreç daha karmaşıktır ve bir ısırıktan çok daha fazlasını içerir.

Bazı bireyler kan grubu, cilt mikrobiyomu ve yağ bezleri tarafından üretilen karboksilik asit varlığı gibi faktörler nedeniyle sivrisinek ısırıklarına daha yatkındır.

Bazı bireyler kan grubu, cilt mikrobiyomu ve yağ bezleri tarafından üretilen karboksilik asit varlığı gibi faktörler nedeniyle sivrisinek ısırıklarına daha yatkındır.

Daha yüksek seviyelerde karboksilik asit, kişiyi sivrisinekler için daha çekici hale getirir.

Dişi sivrisinekler hortumlarını kan damarlarını bulmak ve kan almak için kullanırlar.

Dişi sivrisinekler hortumlarını kan damarlarını bulmak ve kan almak için kullanırlar.

Bu eylem onları ektoparazit olarak sınıflandırır. Erkek sivrisinekler insanları ısırmazlar ancak dişileri aramak için yakınlarda kalabilirler.

Sivrisinek ısırığından kaynaklanan kaşıntı, sivrisinek tarafından enjekte edilen tükürükten kaynaklanmaktadır.

Sivrisinek ısırığından kaynaklanan kaşıntı, sivrisinek tarafından enjekte edilen tükürükten kaynaklanmaktadır.

Bu tükürük, beslenme sırasında kanın akmasını sağlamak için antikoagülanlar içerir. Kaşıntıyı tetikleyen bu yabancı maddelerin vücuda sokulmasıdır.

İnsan bağışıklık sistemi sivrisinek tükürüğüne histamin üreterek tepki verir ve bu da ısırığın etrafındaki kan damarlarının şişerek bir kabarıklık oluşturmasına neden olur.

İnsan bağışıklık sistemi sivrisinek tükürüğüne histamin üreterek tepki verir ve bu da ısırığın etrafındaki kan damarlarının şişerek bir kabarıklık oluşturmasına neden olur.

Bu şişme yakındaki sinirleri tahriş ederek kaşıntıya yol açar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sivrisinek ısırıklarını kaşımak kaşıntıyı daha da kötüleştirebilir ve enfeksiyonlara yol açabilir.

Sivrisinek ısırıklarını kaşımak kaşıntıyı daha da kötüleştirebilir ve enfeksiyonlara yol açabilir.

Kaşıntıyı hafifletmek için kalamin losyonu, hidrokortizon kremi veya buz paketleri kullanılması önerilir. Bu, iltihabı azaltmaya ve etkilenen bölgeyi yatıştırmaya yardımcı olabilir.

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın