Yaz Aylarının Korkulu Rüyası Sivrisinek Isırıkları Neden Bu Kadar Kaşınır?
Yaz Aylarının Korkulu Rüyası Sivrisinek Isırıkları Neden Bu Kadar Kaşınır?
Yaz akşamlarının en büyük kabusu olan sivrisineklerin ısırıklarının neden bu kadar kaşındırıcı olduğunu anlattığımız bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Sivrisinek ısırıkları, bir sivrisinek kan almak için deriyi deldiğinde o herkesin nefret ettiği kaşıntı hissine neden olur. Bu süreç daha karmaşıktır ve bir ısırıktan çok daha fazlasını içerir.
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Bazı bireyler kan grubu, cilt mikrobiyomu ve yağ bezleri tarafından üretilen karboksilik asit varlığı gibi faktörler nedeniyle sivrisinek ısırıklarına daha yatkındır.
Dişi sivrisinekler hortumlarını kan damarlarını bulmak ve kan almak için kullanırlar.
Sivrisinek ısırığından kaynaklanan kaşıntı, sivrisinek tarafından enjekte edilen tükürükten kaynaklanmaktadır.
İnsan bağışıklık sistemi sivrisinek tükürüğüne histamin üreterek tepki verir ve bu da ısırığın etrafındaki kan damarlarının şişerek bir kabarıklık oluşturmasına neden olur.
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Sivrisinek ısırıklarını kaşımak kaşıntıyı daha da kötüleştirebilir ve enfeksiyonlara yol açabilir.
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