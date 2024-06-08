Zeki İnsanların Günlük Hayatında Karşılaştığı Zorluklardan Bahsederek Halimize Şükrettiren 15 Kişi
Zeki İnsanların Günlük Hayatında Karşılaştığı Zorluklardan Bahsederek Halimize Şükrettiren 15 Kişi
Kaynak: https://new.reddit.com/r/AskReddit/co...
Zeki insanlar hakkında üzücü ve düşündürücü gerçekleri paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Dünyada gerçek akıllı insanlardan çok kendini akıllı olarak tanımlayan insanlar var."
2. "Ne kadar zeki olursanız olun, iş ahlakınız ve/veya insani becerileriniz yoksa hiçbir vasfınız yoktur."
3. "Genellikle erken yaşta varoluşsal bir krize ve yalnızlığa yol açar."
4. "Her zaman sizden daha zeki ve yetenekli insanlar vardır ve eninde sonunda onlarla birlikte çalışacaksınız."
5. "Zeka ve sağduyu her zaman bir arada bulunmaz."
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6. "Depresyon kaçınılmaz sonlardan biridir."
7. "İnsanlar sürekli ödevinizi görmek isteyecek ve bunu kabul etmediğiniz zaman size kötü gözle bakılmaya başlanacak."
8. "En üzücü şey ülkeleri yönetenlerim onlar olmaması."
9. "Ne kadar çok şey bilirseniz, diğer insanları anlamakta o kadar kötüleşirsiniz. Bu da yalnız bir varoluşa neden olur."
10. "Zeki olmadığınız alanlar var. Tek bir alanda ne kadar çok şey bilirseniz, diğer alanlar o kadar çok ihmal edilir. Bu da sizi olumsuz etkileyebilir."
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11. "Zekalarının yaşlandıkça azaldığını daha iyi hissederler."
12. "Zeki insanlar kendilerini zeki olarak görmezken, zeki olmayanlar kendilerini dahi olarak görürler."
13. "İnsanları haklı olduğunuza ikna edemiyorsanız, haklı olmanızın bir önemi yoktur."
14. "Eğitim sistemleri, zeki olmayanları başarısızlığa uğrattığı gibi onları da başarısızlığa uğratabilir."
15. "Rasyonel bir düşünce sürecine sahip olmak harikayken bunu önemli bir karar verirken asla ortaya çıkmaması en büyük üzüntülerdendir."
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