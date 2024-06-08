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Zeki İnsanların Günlük Hayatında Karşılaştığı Zorluklardan Bahsederek Halimize Şükrettiren 15 Kişi

Zeki İnsanların Günlük Hayatında Karşılaştığı Zorluklardan Bahsederek Halimize Şükrettiren 15 Kişi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 14:01

Zeki insanlar hakkında üzücü ve düşündürücü gerçekleri paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://new.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Dünyada gerçek akıllı insanlardan çok kendini akıllı olarak tanımlayan insanlar var."

1. "Dünyada gerçek akıllı insanlardan çok kendini akıllı olarak tanımlayan insanlar var."

2. "Ne kadar zeki olursanız olun, iş ahlakınız ve/veya insani becerileriniz yoksa hiçbir vasfınız yoktur."

2. "Ne kadar zeki olursanız olun, iş ahlakınız ve/veya insani becerileriniz yoksa hiçbir vasfınız yoktur."

3. "Genellikle erken yaşta varoluşsal bir krize ve yalnızlığa yol açar."

3. "Genellikle erken yaşta varoluşsal bir krize ve yalnızlığa yol açar."

4. "Her zaman sizden daha zeki ve yetenekli insanlar vardır ve eninde sonunda onlarla birlikte çalışacaksınız."

4. "Her zaman sizden daha zeki ve yetenekli insanlar vardır ve eninde sonunda onlarla birlikte çalışacaksınız."

5. "Zeka ve sağduyu her zaman bir arada bulunmaz."

5. "Zeka ve sağduyu her zaman bir arada bulunmaz."
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6. "Depresyon kaçınılmaz sonlardan biridir."

6. "Depresyon kaçınılmaz sonlardan biridir."

7. "İnsanlar sürekli ödevinizi görmek isteyecek ve bunu kabul etmediğiniz zaman size kötü gözle bakılmaya başlanacak."

7. "İnsanlar sürekli ödevinizi görmek isteyecek ve bunu kabul etmediğiniz zaman size kötü gözle bakılmaya başlanacak."

8. "En üzücü şey ülkeleri yönetenlerim onlar olmaması."

8. "En üzücü şey ülkeleri yönetenlerim onlar olmaması."

9. "Ne kadar çok şey bilirseniz, diğer insanları anlamakta o kadar kötüleşirsiniz. Bu da yalnız bir varoluşa neden olur."

9. "Ne kadar çok şey bilirseniz, diğer insanları anlamakta o kadar kötüleşirsiniz. Bu da yalnız bir varoluşa neden olur."

10. "Zeki olmadığınız alanlar var. Tek bir alanda ne kadar çok şey bilirseniz, diğer alanlar o kadar çok ihmal edilir. Bu da sizi olumsuz etkileyebilir."

10. "Zeki olmadığınız alanlar var. Tek bir alanda ne kadar çok şey bilirseniz, diğer alanlar o kadar çok ihmal edilir. Bu da sizi olumsuz etkileyebilir."
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11. "Zekalarının yaşlandıkça azaldığını daha iyi hissederler."

11. "Zekalarının yaşlandıkça azaldığını daha iyi hissederler."

12. "Zeki insanlar kendilerini zeki olarak görmezken, zeki olmayanlar kendilerini dahi olarak görürler."

12. "Zeki insanlar kendilerini zeki olarak görmezken, zeki olmayanlar kendilerini dahi olarak görürler."

13. "İnsanları haklı olduğunuza ikna edemiyorsanız, haklı olmanızın bir önemi yoktur."

13. "İnsanları haklı olduğunuza ikna edemiyorsanız, haklı olmanızın bir önemi yoktur."

14. "Eğitim sistemleri, zeki olmayanları başarısızlığa uğrattığı gibi onları da başarısızlığa uğratabilir."

14. "Eğitim sistemleri, zeki olmayanları başarısızlığa uğrattığı gibi onları da başarısızlığa uğratabilir."

15. "Rasyonel bir düşünce sürecine sahip olmak harikayken bunu önemli bir karar verirken asla ortaya çıkmaması en büyük üzüntülerdendir."

15. "Rasyonel bir düşünce sürecine sahip olmak harikayken bunu önemli bir karar verirken asla ortaya çıkmaması en büyük üzüntülerdendir."

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