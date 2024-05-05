Güne Onsuz Başlayamadığımız Kahveyi İlk Kim Keşfetti?
Güne Onsuz Başlayamadığımız Kahveyi İlk Kim Keşfetti?
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/5...
Uykulu ve yorgun günlerin dostu kahva hayatın ve kültürün önemli parçalarındandır. Peki kahveyi kim bulmuş daha önce hiç düşündünüz mü? Hadi bugün sizler için derlediğimiz bu içeriğimizde bu soruyu cevaplayalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kahvenin kökeni
Kahvenin bir içecek olarak ortaya çıkışı
Kahvenin tarihsel yayılımı
Kahvenin küresel yayılımı
Kahvenin sosyal önemi
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