Hem Görsel Şölen Yaşatan Hem de Uzun Uzun Düşüncelere Daldıran 15 Felsefi Film
Hem Görsel Şölen Yaşatan Hem de Uzun Uzun Düşüncelere Daldıran 15 Felsefi Film
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15. Hayat Ağacı (2011)
14. Melankoli (2011)
13. Kaynak (2006)
12. Tetikçiler (2012)
11. Torino Atı (2011)
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10. Üç Renk: Mavi (1993)
9. Düşüş (2006)
8. Geliş (2016)
7. Büyük Balık (2003)
6. Persona (1966)
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5. Blade Runner (1982)
4. İz Sürücü (1979)
3. Sil Baştan (2004)
2. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968)
1. Parazit (2019)
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