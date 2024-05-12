Hem Görsel Şölen Yaşatan Hem de Uzun Uzun Düşüncelere Daldıran 15 Felsefi Film

IMDb: 8.1

Özet: Uzaydaki bir madende çalışan androidler, kaçıp dünyada rehine alıyorlar. Rick Deckard'ın işi onları bulup yok etmektir. Kaçanları ararken, anroidlerle insanları biribirinden ayırmak zorundadır. Aramaları sırasında kopya insanları, yani androidleri yapan şirket Tyrell Corporation hakkında gizli bilgiler elde ediyor. Görsel olarak muhteşem, yoğun aksiyon sahnelerine sahip ve yapımından bu yana güçlü bir etkiye sahip olan Ridley Scott'ın Blade Runner'ı, uzatılmış ve daha önce asla görülmemiş özel efektlere sahip The Final Cut ile karşınızda. 21. yüzyıl Dedektifi Rick Deckard rolünde Harrison Ford erkeksilik ve incinebilir bir varlıkla bu tarz sahibi kara gerilime imza atıyor. İleri teknoloji bir dünyada şehrin dışında ve sosyal dejenerasyonla dolu bir gelecekte Deckard, kaçak ve katil replikaların peşindedir - ve kısa süre içerisinde ruhunu teslim edeceği esrarengiz bir kadına doğru yol almaya başlamıştır.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young