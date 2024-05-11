Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Baby Reindeer'ı Işık Hızında Bitiren Herkesin Çok Seveceği Diziler

Baby Reindeer'ı Işık Hızında Bitiren Herkesin Çok Seveceği Diziler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 17:01

Baby Reindeer'ı izleyip etkisinden çıkamayanlardan mısınız? Sizi en az Baby Reindeer kadar etkileyecek o dizileri listeledik!

Not: Dizi bilgileri IMDb ve TMDB'den alınmıştır.

Kaynak: https://people.com/netflix-baby-reind...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fatal Attraction (2023)

Fatal Attraction (2023)

IMDb: 6.3

Özet: Şehvet, Dan'in bir iş gezisi sırasında büyüleyici Alex Forrest ile bir hafta sonu ilişkisi yaşamasına neden olur. Dan için Alex'le kader karşılaşması bir maceradan başka bir şey değildir. Ancak kadın, Dan'i takip ederek ve evliliğini riske atarak farklı düşündüğünü kanıtlar.

Yaratıcı: Alexandra Cunningham

Oyuncular: Joshua Jackson, Lizzy Caplan, Amanda Peet

Gözcü (2022)

Gözcü (2022)

IMDb: 6.5

Özet: Brannock ailesi banliyöde bir hayat kurmak üzere hayallerinin evine taşınır, fakat hayaller hızla cehenneme dönüşür. Mahallenin uğursuz sırlarının ortaya çıkmasıyla beraber, kendisine 'Gözcü' diyen birinden gelen meşum mektupların da sadece bir başlangıç olduğu anlaşılır.

Yaratıcı: Ryan Murphy

Oyuncular: Bobby Cannavale, Naomi Watts

Swarm (2023)

Swarm (2023)

IMDb: 7.1

Özet: Swarm, kurgusal bir pop yıldızına takıntılı genç bir kadın olan Dre'nin hikayesini konu ediyor. Dre'nin pop yıldızına olan takıntısı,geri dönüşü olmayan kararları ve karanlık sonuçları da beraberinde getirir.

Yaratıcı: Donald Glover

Oyuncular: Billie Eilish, Dominique Fishback, Nirine S. Brown, Chloe Bailey

Doctor Foster (2015 - 2017)

Doctor Foster (2015 - 2017)

IMDb: 7.6

Özet: Şüphecilik ve kuşku üzerine kurulmuştur. Her ne kadar dram ağırlıklı bir yapım olsa da bu iki temel duyguya sıkça rastlanıyor. Dizide Gemma Foster ana karakterimiz olan güzel bir bayan. Fakat ailevi yaşantısında yolunda gitmeyen bazı şeyler var. Özellikle kocası Simon’un kendisini aldattığını ve hatta gizli bir ilişkisi olduğunu düşünüyor. Üstelik bundan neredeyse emin. Tek eksiği bunu delillerle yüzüne vuramıyor olması. Dram yapımlar hoşunuza gidiyorsa Doctor Foster dizisi tam size göre.

Yaratıcı: Mike Bartlett

Oyuncular: Clare Hope Ashitey, Jodie Comer, Victoria Hamilton, Cheryl Campbell

You (2018 - 2024)

You (2018 - 2024)

IMDb: 7.7

Özet: Zeki bir New York'lu olan Joe, bir kitapçı işletmektedir. Bir gün kitapçıya gelen Beck, Joe’nun ayaklarını yerden keser. Joe, ilk görüşte Beck’e aşık olmuştur. Joe, sevdiği kızın kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Beck’i elde etmek için teknolojiyi kullanmaya başlayan ve onu her yerde takip eden Joe’nun takıntılı tavırları Beck’in en yakın arkadaşı Peach’ı şüphelendirse de ona engel olamaz. Joe, sonunda Beck’in takipçisi olmaktan çıkıp erkek arkadaşı olmayı başarır. Ancak Joe'nun takıntılı hali artarak devam edince, işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar.

Yaratıcı: Greg Berlanti

Oyuncular: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Zach Cherry

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bates Motel (2013-2017)

Bates Motel (2013-2017)

IMDb: 8.1

Özet: Bates Motel, Carlton Cuse, Kerry Ehrin ve Anthony Cipriano tarafından televizyon için hazırlanan bir Amerikan gerilim dizisidir. Alfred Hitchcock'un çığır açan 1960 yapımı filmi Psycho'daki olayların öncesini anlatan bu dizi, Norman Bates ve annesi Norma'nın hayatına odaklanıyor. Dizi, Norma'nın kocasının ölümünden sonra, yeni bir hayata başlamak için oğlu ile birlikte bir motel satın almasıyla başlar. Norma ve Norman sahil kasabası Oregon'daki evlerine yerleştikten sonra, kasabanın hiç de göründüğü gibi olmadığını anlarlar. Yerli halk da onlarla kendi sırlarını paylaşmamaya kararlıdır. Ama Bates ailesi kendi sırlarını korumak için her şeyi yapacaklardır. Dizi, Rotten Tomatoes ve Metacritic gibi eleştiri sitelerinden genel olarak olumlu eleştiriler almıştır. Vera Farmiga, dizideki performansıyla 2013 Emmy Ödüllerinde, En İyi Kadın Oyuncu Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

Yaratıcı: Anthony Cipriano

Oyuncular: Vera Farmiga, Freddie Highmore, Max Thieriot

Killing Eve (2018 - 2022)

Killing Eve (2018 - 2022)

IMDb: 8.1

Özet: Eve (Sandra Oh), casus olma gizli arzusunu yerine getirmeye yaklaşmayan basit bir masa başı işi yapan, düşük seviyeli bir MI5 güvenlik çalışanıdır. Bu arada, Villanelle (Jodie Comer), şiddetli işinin sağladığı lüksü yaşamak isteyen tehlikeli, kaprisli ve tehlikeli bir suikastçı. Eve Avrupa'da bütün bir cinayet dizisini Villanelle'e bağladığında, katili izlemek için işe alındı. İki uç birbiriyle takıntılı ve epik ve tehlikeli bir kedi ve fare oyununa giriyor.

Yaratıcı: Phoebe Waller-Bridge

Oyuncular: Jodie Comer, Fiona Shaw, Camille Cottin

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın