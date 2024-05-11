Baby Reindeer'ı Işık Hızında Bitiren Herkesin Çok Seveceği Diziler

IMDb: 8.1

Özet: Bates Motel, Carlton Cuse, Kerry Ehrin ve Anthony Cipriano tarafından televizyon için hazırlanan bir Amerikan gerilim dizisidir. Alfred Hitchcock'un çığır açan 1960 yapımı filmi Psycho'daki olayların öncesini anlatan bu dizi, Norman Bates ve annesi Norma'nın hayatına odaklanıyor. Dizi, Norma'nın kocasının ölümünden sonra, yeni bir hayata başlamak için oğlu ile birlikte bir motel satın almasıyla başlar. Norma ve Norman sahil kasabası Oregon'daki evlerine yerleştikten sonra, kasabanın hiç de göründüğü gibi olmadığını anlarlar. Yerli halk da onlarla kendi sırlarını paylaşmamaya kararlıdır. Ama Bates ailesi kendi sırlarını korumak için her şeyi yapacaklardır. Dizi, Rotten Tomatoes ve Metacritic gibi eleştiri sitelerinden genel olarak olumlu eleştiriler almıştır. Vera Farmiga, dizideki performansıyla 2013 Emmy Ödüllerinde, En İyi Kadın Oyuncu Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

Yaratıcı: Anthony Cipriano

Oyuncular: Vera Farmiga, Freddie Highmore, Max Thieriot