'Challengers' Filmini Beğenenlere Aşk Üçgeni İlişkilere Odaklanan Kaliteli Film Önerileri

IMDb: 7.5

İrlandalı bir göçmen, 1950'lerin Brooklyn'ine yerleşir ve burada bir kişiyle hızla aşka kapılır. Ancak geçmişi onu yakaladığında iki ülke ve içinde var olan yaşamlar arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Yönetmen: John Crowley

Oyuncular: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson