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'Challengers' Filmini Beğenenlere Aşk Üçgeni İlişkilere Odaklanan Kaliteli Film Önerileri

'Challengers' Filmini Beğenenlere Aşk Üçgeni İlişkilere Odaklanan Kaliteli Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 12:01

Zendaya'nın başrolde oynadığı 'Challengers' vizyona girdi. Film, bir tenisçiden antrenöre dönüşen Tashi'nin kendini kocası Art'ın kariyerine adamasını ve onu vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir şampiyona dönüştürmesini konu alıyor. Art’ın eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşı Patrick'in hikayeye katılmasıyla aşk üçgeni ortaya çıkıyor. Bu içerikte 'Challengers' filmini sevenlere özel aşk üçgeni konulu filmleri derledik.

İyi seyirler dileriz.

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1. Bridget Jones's Diary (2001)

1. Bridget Jones's Diary (2001)

IMDb: 6.8

Bridget Jones, yaşına, kilosuna, işine, sevgili eksikliğine ve birçok kusuruna karşı mücadele eden ortalama bir kadındır. Yeni yıl kararı olarak Bridget, her zaman tüm gerçeği anlatacağı bir günlük tutmaya başlayarak hayatının kontrolünü ele almaya karar verir.

Yönetmen: Sharon Maguire

Oyuncular: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

2. House of Flying Daggers (2004)

2. House of Flying Daggers (2004)

IMDb: 7.5

Romantik bir polis yüzbaşısı, arkadaşlarına yeniden katılmasına yardım etmek için asi bir grubun güzel bir üyesini hapisten kaçırır, ancak işler göründüğü gibi değildir.

Yönetmen: Yimou Zhang

Oyuncular: Ziyi Zhang, Takeshi Kaneshiro, Andy Lau

3. The Half of It (2020)

3. The Half of It (2020)

IMDb: 6.9

Zeki ama para sıkıntısı çeken genç Ellie Chu, bir sporcuya aşk mektubu yazmayı kabul ettiğinde, onun arkadaşı olmayı ya da ona aşık olmayı beklemiyordur.

Yönetmen: Alice Wu

Oyuncular: Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire

4. Brooklyn (2015)

4. Brooklyn (2015)

IMDb: 7.5

İrlandalı bir göçmen, 1950'lerin Brooklyn'ine yerleşir ve burada bir kişiyle hızla aşka kapılır. Ancak geçmişi onu yakaladığında iki ülke ve içinde var olan yaşamlar arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Yönetmen: John Crowley

Oyuncular: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson

5. The Favourite (2018)

5. The Favourite (2018)

IMDb: 7.5

18. yüzyılın başlarında İngiltere'de geçen film, yeni bir hizmetçinin gelip kendisini zayıf Kraliçe Anne'e sevdirmesiyle saraydaki statükonun bozulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

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6. Something's Gotta Give (2003)

6. Something's Gotta Give (2003)

IMDb: 6.7

Harry Sanborn, Marin gibi genç kadınlara düşkün, yaşlı bir müzik endüstrisi yöneticisidir. Harry, Marin'in annesi Erica'nın evinde kalp krizi geçirince işler biraz tuhaflaşır. Erica ve doktorunun gözetimine bırakılan bir aşk üçgeni şekillenmeye başlar.

Yönetmen: Nancy Meyers

Oyuncular: Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves

7. Your Sister's Sister (2011)

7. Your Sister's Sister (2011)

IMDb: 6.7

Iris, erkek kardeşinin ölümünden sonra arkadaşı Jack'i ailesinin ada kaçamağı için kalmaya davet eder. Jack'in, Iris'in kız kardeşi Hannah ile uzak kulübelerinde sarhoş bir şekilde karşılaşması, aydınlatıcı günler başlatır.

Yönetmen: Lynn Shelton

Oyuncular: Mark Duplas, sEmily Blunt, Rosemarie DeWitt

8. Past Lives (2023)

8. Past Lives (2023)

IMDb: 7.9

Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesinin Güney Kore'den göç etmesinden sonra birbirlerinden ayrılırlar. Yirmi yıl sonra kader dolu bir hafta boyunca yeniden bir araya gelen ikili, aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşir.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

9. The Worst Person in the World (2021)

9. The Worst Person in the World (2021)

IMDb: 7.7

Film, aşk hayatının çalkantılı sularında gezinen ve kariyer yolunu bulmakta zorlanan genç bir kadın olan Julie'nin, gerçekte kim olduğuna gerçekçi bir bakış açısı getirmesine yol açan dört yıllık yaşamının öyküsünü konu alıyor.

Yönetmen: Joachim Trier

Oyuncular: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

10. Closer (2004)

10. Closer (2004)

IMDb: 7.2

Dan yazarlık yapmaya hevesli biridir. Bir gün tesadüf eseri Amerikalı Alice ile tanışır ve ilham perisine kavuştuğunu düşünür. Alice’in hayatından yola çıkarak yazdığı kitap baskıya hazırlanırken kapak fotoğrafı için gittiği fotoğrafçı Anna’ya aşık olması işleri karıştırır.

Yönetmen: Mike Nichols

Oyuncular: Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen

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