'Challengers' Filmini Beğenenlere Aşk Üçgeni İlişkilere Odaklanan Kaliteli Film Önerileri
'Challengers' Filmini Beğenenlere Aşk Üçgeni İlişkilere Odaklanan Kaliteli Film Önerileri
Zendaya'nın başrolde oynadığı 'Challengers' vizyona girdi. Film, bir tenisçiden antrenöre dönüşen Tashi'nin kendini kocası Art'ın kariyerine adamasını ve onu vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir şampiyona dönüştürmesini konu alıyor. Art’ın eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşı Patrick'in hikayeye katılmasıyla aşk üçgeni ortaya çıkıyor. Bu içerikte 'Challengers' filmini sevenlere özel aşk üçgeni konulu filmleri derledik.
İyi seyirler dileriz.
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1. Bridget Jones's Diary (2001)
2. House of Flying Daggers (2004)
3. The Half of It (2020)
4. Brooklyn (2015)
5. The Favourite (2018)
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6. Something's Gotta Give (2003)
7. Your Sister's Sister (2011)
8. Past Lives (2023)
9. The Worst Person in the World (2021)
10. Closer (2004)
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