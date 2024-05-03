Prens Dizisindeki Saksonya Dükünün Ölümüne Verilen Tepkilere Oyuncunun Kendisinden Komik Yorumlar Geldi!

Prens'in ikinci sezonunun dördüncü bölümünde Saksonya Dükü Philippe'in suikaste uğraması hayranlara büyük bir şok oldu. Diziyi izleyenler bölüm karşısındaki tepkilerini X'te gösterdi. Ancak bu da yetmedi; tepkiler dükü canlandıran Kürşat Demir'i de buldu. Detaylar içerikte!