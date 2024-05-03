Prens Dizisindeki Saksonya Dükünün Ölümüne Verilen Tepkilere Oyuncunun Kendisinden Komik Yorumlar Geldi!
Prens Dizisindeki Saksonya Dükünün Ölümüne Verilen Tepkilere Oyuncunun Kendisinden Komik Yorumlar Geldi!
Prens'in ikinci sezonunun dördüncü bölümünde Saksonya Dükü Philippe'in suikaste uğraması hayranlara büyük bir şok oldu. Diziyi izleyenler bölüm karşısındaki tepkilerini X'te gösterdi. Ancak bu da yetmedi; tepkiler dükü canlandıran Kürşat Demir'i de buldu. Detaylar içerikte!
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İkinci sezonuyla BluTV'de yayınlanan ve her bölümüyle izleyenleri kahkaha boğan 'Prens' dizisinin dördüncü bölümü oldukça şaşırttı. Dizinin son bölümünde Bongomya Prensesi Haşerya ile bir türlü 'seni seviyorum' diyemediği biricik aşkı Saksonya Dükü Philippe'in evlilik töreni yapılıyordu.
Ta ki dizinin son sahnesinde Saksonya Dükü Philippe'in İsveç kralı tarafından suikaste uğraması ve Haşerya'nın kaçırılması sırf gülmek için Prens'i izleyenleri şoka uğrattı.
Saksonya Dükü Philippe'in ölümüne tepkiler sadece X'ye yapılan yorumlarla kalmadı. Dizide Philippe'i canlandıran oyuncu Kürşat Demir ve paylaşımları da tepkilerin odağı haline geldi.
Saksonya Dükü'nün öldürülmesine üzülenler ve kızanlar Demir'in paylaşımlarının altına birbirinden ilginç yorumlar yaptılar. Hatta bazılarına Kürşat Demir'in verdiği cevaplar tepkilerin ateşine odun bile attı diyebiliriz.
Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım:
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