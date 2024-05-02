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'Prens' Dizisindeki Beklenmedik Ölüm Sahnesi İzleyenleri Yasa Boğdu!

'Prens' Dizisindeki Beklenmedik Ölüm Sahnesi İzleyenleri Yasa Boğdu!

dizi BluTV
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 11:59

İkinci sezonuyla BluTV'de yayınlanan ve çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Prens' dizisinin dördüncü bölümü izleyenleri oldukça şaşırttı. Saksonya Dükü Philippe'in trajik şekilde ölümü izleyenlerden çok tepki aldı. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.

Uyarı: Spoiler içerir!

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BluTV'de yayınlanan ve birinci sezonuyla komedi sevdalılarını kahkahalara boğan 'Prens' dizisinin bölümleri aralıklarla paylaşılmaya devam ediyor.

BluTV'de yayınlanan ve birinci sezonuyla komedi sevdalılarını kahkahalara boğan 'Prens' dizisinin bölümleri aralıklarla paylaşılmaya devam ediyor.

Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan ve Serdar Orçin'in rol aldığı diziye Ebru Şahin, Çağlar Ertuğrul, Deniz Uğur, Engin Benli ve Zeynep Tuğçe Bayat dahil olmuştu. Elçin Sangu'yu ise konuk oyuncu olarak izlemiştik.

Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan ve Serdar Orçin'in rol aldığı diziye Ebru Şahin, Çağlar Ertuğrul, Deniz Uğur, Engin Benli ve Zeynep Tuğçe Bayat dahil olmuştu. Elçin Sangu'yu ise konuk oyuncu olarak izlemiştik.

Bu sezon Bongomya kralı Prens, İsveç'e deniz boyunca maceralara çıktı, korsanların tuzağına düştü derken dizide yaşanan her sahne bizi gülmekten boğup boğup duvara atmıştı.

Bu sezon Bongomya kralı Prens, İsveç'e deniz boyunca maceralara çıktı, korsanların tuzağına düştü derken dizide yaşanan her sahne bizi gülmekten boğup boğup duvara atmıştı.

Ama dizideki en güzel sahneler Haşerya ile Saksonya Dükü Philippe'in arasındaki destansı aşktı. Haşerya her ne kadar düke 'seni seviyorum' demekten kaçınsa da ikilinin aşkı resmen kalplerimizi fethetmişti.

Ama dizideki en güzel sahneler Haşerya ile Saksonya Dükü Philippe'in arasındaki destansı aşktı. Haşerya her ne kadar düke 'seni seviyorum' demekten kaçınsa da ikilinin aşkı resmen kalplerimizi fethetmişti.

Hatta dizinin dördüncü bölümünde Haşerya ile Philippe'in evliliğine tanık olmuştuk. Ancak buraya kadar gülerek ve gözlerimizden kalpler çıkartarak izlediğimiz dizide ortalık bir anda kan revan oldu.

Hatta dizinin dördüncü bölümünde Haşerya ile Philippe'in evliliğine tanık olmuştuk. Ancak buraya kadar gülerek ve gözlerimizden kalpler çıkartarak izlediğimiz dizide ortalık bir anda kan revan oldu.
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İsveç kralı Bongomya'dan intikam almak için Philippe'i öldürttü, Haşerya'yı ise kaçırdı. Dizinin yayınlanan bu son bölümü izleyenleri şaşkına döndürdü. Sosyal medyada bu trajik ve beklenmedik ölüm sahnesine birbirinden tepkili yorumlar geldi. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.

İsveç kralı Bongomya'dan intikam almak için Philippe'i öldürttü, Haşerya'yı ise kaçırdı. Dizinin yayınlanan bu son bölümü izleyenleri şaşkına döndürdü. Sosyal medyada bu trajik ve beklenmedik ölüm sahnesine birbirinden tepkili yorumlar geldi. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.
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