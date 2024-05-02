'Prens' Dizisindeki Beklenmedik Ölüm Sahnesi İzleyenleri Yasa Boğdu!

İkinci sezonuyla BluTV'de yayınlanan ve çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Prens' dizisinin dördüncü bölümü izleyenleri oldukça şaşırttı. Saksonya Dükü Philippe'in trajik şekilde ölümü izleyenlerden çok tepki aldı. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.

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