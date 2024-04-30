Cinsel Saldırıdan Yargılanan Kevin Spacey'nin Erkeklerle Yaşadığı Deneyimlerin Belgeseli Yapıldı!
Cinsel Saldırıdan Yargılanan Kevin Spacey'nin Erkeklerle Yaşadığı Deneyimlerin Belgeseli Yapıldı!
Cinsel saldırı suçlarından yargılanıp aklanan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey'nin hayatı belgesel oluyor. Belgeselde ünlü oyuncunun deneyim yaşadığı erkeklerin röportajları yer alıyor. Detaylar içerikte!
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Hollywood'un Oscar'lı oyuncularından biri olan Kevin Spacey, 'The Usual Suspects', 'American Beauty', '21' ve 'House of Cards' gibi yapımlarla tanınan bir isim.
64 yaşındaki ünlü oyuncu 2005 ile 2013 yılları arasında İngiltere'de dört erkeğe yönelik cinsel saldırı da dahil olmak üzere 12 suçla yargılanmıştı.
Londra'daki Kraliyet Mahkemesi'nde davası görülen Spacey, suçlamaları hiçbir zaman kabul etmemişti. Jüri de sonunda ünlü oyuncuyu cinsel saldırı suçlamalarından aklamıştı.
Ancak Spacey'nin 2017 yılında "Hem erkeklerle hem de kadınlarla ilişkim oldu. Erkekleri sevdim ve onlarla romantik birlikteliklerim oldu. Şimdi de eşcinsel bir erkek olarak yaşamayı seçiyorum" sözleri çok konuşulmuştu.
Variety'nin haberine göre Kevin Spacey'nin hayatı hakkında yakın zamanda bir belgesel gösterime girecek. Belgeselin adı "Spacey Unmasked" (Maskesiz Spacey) olacak.
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Birleşik Krallık'ta Channel 4'da, ABD'de ise HBO Max'te gösterime girecek olan belgesel, iki bölüm şeklinde 6 ve 7 Mayıs'ta yayınlanacak. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Katherine Haywood'un üstlendiği belgeselde cinsel saldırı davalarıyla alakası olmayan, ancak ünlü oyuncuyla deneyimler yaşayan erkeklerin röportajları yer alacak.
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