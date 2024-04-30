Netflix Dizisi 'Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Ölüm Tehdidi Aldığını İddia Etti!
Netflix Dizisi 'Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Ölüm Tehdidi Aldığını İddia Etti!
Netflix'te gösterime giren 'Baby Reindeer' dizisi dünya çapında hit bir dizi haline geldi. Richard Gadd'ın başına gelen travmatik olayları anlatan dizideki Martha karakteri hakkında bugüne kadar sosyal medyada pek çok spekülasyon yapıldı. Geçtiğimiz günlerde kendisinin gerçek Martha olduğunu iddia eden bir kadın Daily Mail'e röportaj verdi. Gelin o röportajın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Netflix'te yayınlanan 'Baby Reindeer' mini dizisi kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu. Travmatik bir gerçek hikayeyi konu edinen dizi, dijital platformda 13 milyondan fazla izlenerek adeta bir hit dizi haline geldi.
İskoç komedyen Richard Gadd'ın başından geçen cinsel şiddet, istismar ve tecavüz olaylarını anlatan dizi, Martha Scott adlı bir karakterin Gadd'ın canlandırdığı Donny karakterini ısrarlı bir şekilde takip etmesini konu alıyor.
'Baby Reindeer'ı izleyenler Jessica Gunning'in canlandırdığı Martha karakterinin gerçek kimliği hakkında sosyal medyada pek çok spekülasyon yapmaya başlamıştı.
Hatta geçmiş haberlerden hatırlarsanız Richard Gadd ve Jessica Gunning izleyenlere "Dedektiflik ve spekülasyon yapmayı bırakın" çağrısında bulunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsmini gizleyen bir kadın Daily Mail'e röportaj vererek Gadd'ın destekçilerinden taciz ve ölüm tehdidi mesajlarını aldığını ve asıl kurbanın kendisi olduğunu iddia etti.
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Martha'nın kendisi olduğunu iddia eden isimsiz kadın Daily Mail'e verdiği röportajda,
'Baby Reindeer'da Martha karakteri Donny'e 4.5 sene boyunca 41 bin e-posta, 744 tweet, 106 sayfalık mektup ve 350 saatlik sesli mesaj yollamıştı. Daily Mail'e konuşan isimsiz kadın dizideki bazı sahnelere itiraz etti.
Richard Gadd'a ve Netflix'e dava açmaya hazırlandığını söyleyen kadın yaptığı açıklamada,
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