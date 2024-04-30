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Netflix Dizisi 'Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Ölüm Tehdidi Aldığını İddia Etti!

Netflix Dizisi 'Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Ölüm Tehdidi Aldığını İddia Etti!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 10:29

Netflix'te gösterime giren 'Baby Reindeer' dizisi dünya çapında hit bir dizi haline geldi. Richard Gadd'ın başına gelen travmatik olayları anlatan dizideki Martha karakteri hakkında bugüne kadar sosyal medyada pek çok spekülasyon yapıldı. Geçtiğimiz günlerde kendisinin gerçek Martha olduğunu iddia eden bir kadın Daily Mail'e röportaj verdi. Gelin o röportajın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

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Netflix'te yayınlanan 'Baby Reindeer' mini dizisi kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu. Travmatik bir gerçek hikayeyi konu edinen dizi, dijital platformda 13 milyondan fazla izlenerek adeta bir hit dizi haline geldi.

Netflix'te yayınlanan 'Baby Reindeer' mini dizisi kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu. Travmatik bir gerçek hikayeyi konu edinen dizi, dijital platformda 13 milyondan fazla izlenerek adeta bir hit dizi haline geldi.

İskoç komedyen Richard Gadd'ın başından geçen cinsel şiddet, istismar ve tecavüz olaylarını anlatan dizi, Martha Scott adlı bir karakterin Gadd'ın canlandırdığı Donny karakterini ısrarlı bir şekilde takip etmesini konu alıyor.

İskoç komedyen Richard Gadd'ın başından geçen cinsel şiddet, istismar ve tecavüz olaylarını anlatan dizi, Martha Scott adlı bir karakterin Gadd'ın canlandırdığı Donny karakterini ısrarlı bir şekilde takip etmesini konu alıyor.

'Baby Reindeer'ı izleyenler Jessica Gunning'in canlandırdığı Martha karakterinin gerçek kimliği hakkında sosyal medyada pek çok spekülasyon yapmaya başlamıştı.

'Baby Reindeer'ı izleyenler Jessica Gunning'in canlandırdığı Martha karakterinin gerçek kimliği hakkında sosyal medyada pek çok spekülasyon yapmaya başlamıştı.

Hatta geçmiş haberlerden hatırlarsanız Richard Gadd ve Jessica Gunning izleyenlere "Dedektiflik ve spekülasyon yapmayı bırakın" çağrısında bulunmuştu.

Hatta geçmiş haberlerden hatırlarsanız Richard Gadd ve Jessica Gunning izleyenlere "Dedektiflik ve spekülasyon yapmayı bırakın" çağrısında bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsmini gizleyen bir kadın Daily Mail'e röportaj vererek Gadd'ın destekçilerinden taciz ve ölüm tehdidi mesajlarını aldığını ve asıl kurbanın kendisi olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsmini gizleyen bir kadın Daily Mail'e röportaj vererek Gadd'ın destekçilerinden taciz ve ölüm tehdidi mesajlarını aldığını ve asıl kurbanın kendisi olduğunu iddia etti.
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Martha'nın kendisi olduğunu iddia eden isimsiz kadın Daily Mail'e verdiği röportajda,

Martha'nın kendisi olduğunu iddia eden isimsiz kadın Daily Mail'e verdiği röportajda,

'Şu anda beni takip etmek için Baby Reindeer'ı kullanıyor. Burada asıl kurban benim. Benim hakkımda lanet bir dizi yazdı. Richard Gadd, şöhret ve servet için televizyonda bana zorbalık yaptı' sözlerine yer verdi.

'Baby Reindeer'da Martha karakteri Donny'e 4.5 sene boyunca 41 bin e-posta, 744 tweet, 106 sayfalık mektup ve 350 saatlik sesli mesaj yollamıştı. Daily Mail'e konuşan isimsiz kadın dizideki bazı sahnelere itiraz etti.

'Baby Reindeer'da Martha karakteri Donny'e 4.5 sene boyunca 41 bin e-posta, 744 tweet, 106 sayfalık mektup ve 350 saatlik sesli mesaj yollamıştı. Daily Mail'e konuşan isimsiz kadın dizideki bazı sahnelere itiraz etti.

Richard Gadd'a ve Netflix'e dava açmaya hazırlandığını söyleyen kadın yaptığı açıklamada,

Richard Gadd'a ve Netflix'e dava açmaya hazırlandığını söyleyen kadın yaptığı açıklamada,

'Ben hiçbir zaman oyuncak bir ren geyiğine sahip olmadım. Richard'la da oyuncaklar hakkında hiçbir zaman konuşmadım. Ayrıca dizide gösterilen kadar kilolu değilim. Dizideki Martha karantinadaki 25 kilo almış halime benziyor ama ben o kadar çirkin bir kadın değilim' dedi.

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