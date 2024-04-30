Netflix Dizisi 'Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Ölüm Tehdidi Aldığını İddia Etti!

'Ben hiçbir zaman oyuncak bir ren geyiğine sahip olmadım. Richard'la da oyuncaklar hakkında hiçbir zaman konuşmadım. Ayrıca dizide gösterilen kadar kilolu değilim. Dizideki Martha karantinadaki 25 kilo almış halime benziyor ama ben o kadar çirkin bir kadın değilim' dedi.