Başrolünde Russell Crowe'un Oynadığı 'The Exorcism' Filminin Fragmanı Yine mi Şeytan Çıkartıyorsun Dedirtti!
Başrolünde Russell Crowe'un Oynadığı 'The Exorcism' Filminin Fragmanı Yine mi Şeytan Çıkartıyorsun Dedirtti!
Russell Crowe ve Ryan Simpkins'in rol aldığı doğaüstü korku filmi The Exorcism'den ilk fragman yayınlandı. Gelin filmin ayrıntılarına ve fragmana hep birlikte bakalım.
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Yönetmen koltuğunda Joshua John Miller'ın oturduğu, başrollerini Russell Crowe ve Ryan Simpkins'in paylaştığı doğaüstü korku filmi The Exorcism'den ilk fragman yayınlandı.
Crowe filmde doğaüstü bir korku filmi çekerken aklını yitiren bir aktör olan Anthony Miller karakterine hayat veriyor. Filmde Ryan Simpkins tarafından canlandırılan Miller'ın kızı Lee, babasının geçmişteki bağımlılıklarına geri dönüp dönmeyeceği şüphesini taşıyor.
The Exorcism'de Crowe ve Simpkins'e Avatar'ın yıldızı Sam Worthington, Chloe Bailey, Adam Goldberg ve David Hyde Pierce eşlik ediyor.
Variety'nin aktardığına göre ünlü oyuncu Russell Crowe, geçen yıl da şeytan çıkarma temalı Şeytanın Düşmanı (The Pope's Exorcist) filminde rol almıştı. Crowe filmde Vatikan'ın baş şeytan kovucusu olarak görev yapan rahip Gabriele Amorth'u canlandırmıştı.
Dünya çapında 77 milyon dolar hasılat elde eden The Pope's Exorcist'te Crowe'un performansı eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı. Bazıları filmi beğenirken bazı eleştirmenler de Crowe'un İtalyan aksanını hiç beğenmedi.
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Fragmana gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım:
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