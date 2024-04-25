Hande Erçel'in Rol Aldığı ve İran'da Vizyona Giren 'Mevlana Mest-i Aşk' Filmi Çok Beğenildi!

İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Halit Ergenç, Selma Ergeç, Boran Kuzum ve Bensu Soral gibi Türk oyuncular yer aldığı 'Mevlana Mest-i Aşk' filmi İran'da vizyona girdi. Gelin filmin detaylarına ve yorumlara hep birlikte bakalım.