Hande Erçel'in Rol Aldığı ve İran'da Vizyona Giren 'Mevlana Mest-i Aşk' Filmi Çok Beğenildi!
Hande Erçel'in Rol Aldığı ve İran'da Vizyona Giren 'Mevlana Mest-i Aşk' Filmi Çok Beğenildi!
İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Halit Ergenç, Selma Ergeç, Boran Kuzum ve Bensu Soral gibi Türk oyuncular yer aldığı 'Mevlana Mest-i Aşk' filmi İran'da vizyona girdi. Gelin filmin detaylarına ve yorumlara hep birlikte bakalım.
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Senaryosunu Ferhad Tevhidi ve Hasan Fathi'nin yazdığı ve yine Fathi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'Mevlana Mest-i Aşk' filmi İran'da vizyona girdi.
Türkiye-İran ortak yapımı olan filmin başrollerinde Shahab Hosseini ve Parsa Pirouzfar'ın yanı sıra İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Halit Ergenç, Selma Ergeç, Boran Kuzum ve Bensu Soral gibi Türk oyuncular yer alıyor.
Film, Mevlana'nın en yakın dostu ve gönül arkadaşı olan Şemsi Tebrizi'nin hiçbir iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kayboluşunu ele alıyor.
Tarihi ve dram türündeki 'Mevlana Mest-i Aşk' filminde Hande Erçel 'Kimya Hatun', İbrahim Çelikkol 'İskender' ve Boran Kuzum 'Alaeddin' karakterlerini canlandırırken...
... Selma Ergeç 'Kerra', Bensu Soral 'Meryem' ve Burak Tozkoporan 'Sultan Veled' karakterlerine hayat veriyor.
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Filmin Instagram hesabında paylaşılan habere göre Hande Erçel'in ön planda gösterildiği film, ilk gününde izleyiciler tarafından çok büyük bir ilgiyle karşılandı. İran'da yıllardır ilk defa komedi dışı bir film ilk gününde 50 bin seyirciyi sinema salonuna çekerek rekor kırmayı başardı.
Filme gelen yorumlara hep birlikte bakalım...
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