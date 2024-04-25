Zombi Serisinin Devam Filmi '28 Yıl Sonra'nın Kadrosuna 3 Ünlü İsim Katıldı!
Zombi Serisinin Devam Filmi '28 Yıl Sonra'nın Kadrosuna 3 Ünlü İsim Katıldı!
Cillian Murphy başrolünde olduğu 28 Gün Sonra film serisinin devamının geleceği aylar önce duyurulmuştu. Murphy bu filmde de kadroda ancak oyuncu tarafında değil. Onun yerine başka ünlü isimler kadroya dahil oldu. Gelin o isimlere hep birlikte bakalım.
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Cillian Murphy başrolünde olduğu ve 2003 yılında vizyona giren 28 Gün Sonra (28 Days Later) serisinin devam edeceği haberi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.
İlk filmin yönetmenliğini Boyle üstlenmiş, senaryosunu ise Alex Garland kaleme almıştı. Serinin ikinci filmi 28 Hafta Sonra (28 Weeks Later) ise 2007 yılında vizyona girmişti.
2003 yılında vizyona giren ilk film, daha o zamanlar çok tanınmayan Cillian Murphy'yi tüm dünyaya tanıtmıştı. Film, Londra'daki bir araştırma merkezindeki denek maymunların, bir grup aktivist tarafından serbest bırakılmasını ve çevreye ölümcül bir virüs yaymasını konu almıştı.
Variety'nin haberine göre devam filmi olan 28 Yıl Sonra'nın (28 Years Later) oyuncu kadrosuna üç ünlü ismi dahil oldu. Kadroya Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes katıldı.
Serinin hayranları aylardır Oppenheimer oyuncusu Cillian Murphy'nin de rol alacağını düşünüyordu ancak son çıkan haberlere göre kendisi bu sefer oyuncu kadrosunda değil yönetici yapımcı görevinde bulunacak. Tabii her an onu filmde de görebiliriz. Bu konuyla ilgili net bir bilgi yok.
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Alex Garland tarafından yazılan 28 Yıl Sonra filminin senaryosunun ayrıntıları da henüz gizli tutuluyor. Bakalım bizi nasıl bir zombi hikayesi bekliyor, hep birlikte göreceğiz!
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