Zombi Serisinin Devam Filmi '28 Yıl Sonra'nın Kadrosuna 3 Ünlü İsim Katıldı!

Cillian Murphy başrolünde olduğu 28 Gün Sonra film serisinin devamının geleceği aylar önce duyurulmuştu. Murphy bu filmde de kadroda ancak oyuncu tarafında değil. Onun yerine başka ünlü isimler kadroya dahil oldu. Gelin o isimlere hep birlikte bakalım.