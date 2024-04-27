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'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık' Filminin Tanıtımı İçin New York'ta Atlı Maymunlar Devriye Gezdi!

'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık' Filminin Tanıtımı İçin New York'ta Atlı Maymunlar Devriye Gezdi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 21:01 Son Güncelleme: 27.04.2024 - 21:07

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filminin vizyona girmesine sayılı günler kala TikTok'ta paylaşılan bir video adeta oldu. Videoda New York'ta ata binen maymunlar halk tarafından ilgiyle karşılandı. Detaylar içerikte!

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Wes Ball tarafından yönetilen ve başrollerinde Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand ve Owen Teague gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes) filmi 10 Mayıs'ta vizyona giriyor.

Wes Ball tarafından yönetilen ve başrollerinde Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand ve Owen Teague gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes) filmi 10 Mayıs'ta vizyona giriyor.

Vizyona girmesine sayılı günler kala bir video sosyal medyada viral oldu. Filmin tanıtımı için maymun kostümü giymiş insanların ata bindiği görüldü. Devriye gezen atlı maymunları gören halk adeta şok oldu.

Vizyona girmesine sayılı günler kala bir video sosyal medyada viral oldu. Filmin tanıtımı için maymun kostümü giymiş insanların ata bindiği görüldü. Devriye gezen atlı maymunları gören halk adeta şok oldu.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

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