Baby Reindeer'da Martha'yı Canlandıran Oyuncu, Cinsel Şiddet Sahnesinde Rol Arkadaşının Yaşadıklarını Anlattı

'Richard inanılmaz cesur ama bir o kadar da hassas bir insan. Dizi çekimleri sırasında başından geçen travmatik olayları tekrar yaşamaya çok açıktı. Özellikle 4. bölümün çekimleri sırasında iyi olduğundan emin olmak için onu sürekli yokladım' dedi.