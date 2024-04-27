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Baby Reindeer'da Martha'yı Canlandıran Oyuncu, Cinsel Şiddet Sahnesinde Rol Arkadaşının Yaşadıklarını Anlattı

Baby Reindeer'da Martha'yı Canlandıran Oyuncu, Cinsel Şiddet Sahnesinde Rol Arkadaşının Yaşadıklarını Anlattı

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 18:27

Baby Reindeer'da Martha karakterini canlandıran Jessica Gunning, travmatik olaylar yaşayan rol arkadaşıyla ilgili BBC'ye önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!

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Netflix dizisi 'Baby Reindeer' yayınlandığı ilk günden bu yana platformun en çok izlenen yapımlarında zirveyi kimselere bırakmıyor. İskoç komedyen Richard Gadd'ın başından geçen gerçek olayları anlatan dizi, izleyenleri üzücü ve sarsıcı sahneleriyle şoke ediyor.

Netflix dizisi 'Baby Reindeer' yayınlandığı ilk günden bu yana platformun en çok izlenen yapımlarında zirveyi kimselere bırakmıyor. İskoç komedyen Richard Gadd'ın başından geçen gerçek olayları anlatan dizi, izleyenleri üzücü ve sarsıcı sahneleriyle şoke ediyor.

7 bölümden oluşan 'Baby Reindeer'da cinsel istismar, tecavüz ve cinsel şiddeti tasvir eden ve izleyenleri derinden sarsan sahneler yer alıyor. Dizide Donny bir festivalde kendinden yaşça büyük bir senarist tarafından istismar ediliyor.

7 bölümden oluşan 'Baby Reindeer'da cinsel istismar, tecavüz ve cinsel şiddeti tasvir eden ve izleyenleri derinden sarsan sahneler yer alıyor. Dizide Donny bir festivalde kendinden yaşça büyük bir senarist tarafından istismar ediliyor.

Sosyal medyada diziyle ilgili yorum yapan kişiler özellikle dizinin 4. bölümünü izlerken aşırı sarsıldıklarını dile getiriyor.

Sosyal medyada diziyle ilgili yorum yapan kişiler özellikle dizinin 4. bölümünü izlerken aşırı sarsıldıklarını dile getiriyor.

Baby Reindeer'da Gadd'ın canlandırdığı Donny Dunn'ı 4.5 yıl boyunca taciz eden takıntılı sapık Martha Scott karakterini Jessica Gunning canlandırıyor.

Baby Reindeer'da Gadd'ın canlandırdığı Donny Dunn'ı 4.5 yıl boyunca taciz eden takıntılı sapık Martha Scott karakterini Jessica Gunning canlandırıyor.

Gunning geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Richard Gadd'ın dizi çekimleri sırasındaki psikolojik durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Gunning geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Richard Gadd'ın dizi çekimleri sırasındaki psikolojik durumu hakkında bir açıklama yaptı.
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Independent UK'de yer alan bir habere göre Jessica Gunning, Gadd'a zor sahnelerin çekimi sırasında yardımcı olmaya çalışmış. Gunning BBC'ye yaptığı açıklamada,

Independent UK'de yer alan bir habere göre Jessica Gunning, Gadd'a zor sahnelerin çekimi sırasında yardımcı olmaya çalışmış. Gunning BBC'ye yaptığı açıklamada,

'Richard inanılmaz cesur ama bir o kadar da hassas bir insan. Dizi çekimleri sırasında başından geçen travmatik olayları tekrar yaşamaya çok açıktı. Özellikle 4. bölümün çekimleri sırasında iyi olduğundan emin olmak için onu sürekli yokladım' dedi.

Siz 'Baby Reindeer' dizisini nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

Siz 'Baby Reindeer' dizisini nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

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