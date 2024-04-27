Korkuyu Eğlenceye Çeviren 'Late Night with the Devil' Filmine İlk Tepkiler Geldi
Korkuyu Eğlenceye Çeviren 'Late Night with the Devil' Filmine İlk Tepkiler Geldi
Korku türündeki buluntu filmi olan 'Late Night with the Devil' izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Bir talk show programındaki garip olayları ekrana yansıtan filmin ayrıntılarına ve sosyal medyadan gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.
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Avustralyalı kardeşler Cameron ve Colin Cairnes tarafından yazılıp yönetilen 2023 yapımı 'Late Night with the Devil' filmi 22 Mart tarihinde ABD'de vizyona girdi.
Filmin başrollerinde David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss ve Fayssal Bazzi'nin olduğu film bu aydan itibaren de Shudder'da izlenmeye başladı.
'Late Night with the Devil', 1977'de canlı bir televizyon yayınının korkunç bir şekilde yanlış giderek kötülüğü ülkenin oturma odalarına salmasını konu alıyor.
Film, talk show sunucusu Jack Delroy'un Cadılar Bayramı gecesi parapsikolog June Ross-Mitchell ve satanist bir tarikattaki toplu intihardan kurtulan Lily ile röportaj yaparken televizyon stüdyosunda garip anlar yaşanmasını ekranlara yansıtıyor.
Bir buluntu film olan bu korku filmi, eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. Rotten Tomatoes'da, 191 eleştirmen yorumunun %97'si olumlu olan filme "Nefis bir şekilde karanlık" ve "şeytani derecede komik" yorumları yapıldı.
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Peki 'Late Night with the Devil' filmini izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptılar? Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
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