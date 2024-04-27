Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Korkuyu Eğlenceye Çeviren 'Late Night with the Devil' Filmine İlk Tepkiler Geldi

Korkuyu Eğlenceye Çeviren 'Late Night with the Devil' Filmine İlk Tepkiler Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 01:03

Korku türündeki buluntu filmi olan 'Late Night with the Devil' izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Bir talk show programındaki garip olayları ekrana yansıtan filmin ayrıntılarına ve sosyal medyadan gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Avustralyalı kardeşler Cameron ve Colin Cairnes tarafından yazılıp yönetilen 2023 yapımı 'Late Night with the Devil' filmi 22 Mart tarihinde ABD'de vizyona girdi.

Avustralyalı kardeşler Cameron ve Colin Cairnes tarafından yazılıp yönetilen 2023 yapımı 'Late Night with the Devil' filmi 22 Mart tarihinde ABD'de vizyona girdi.

Filmin başrollerinde David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss ve Fayssal Bazzi'nin olduğu film bu aydan itibaren de Shudder'da izlenmeye başladı.

Filmin başrollerinde David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss ve Fayssal Bazzi'nin olduğu film bu aydan itibaren de Shudder'da izlenmeye başladı.

'Late Night with the Devil', 1977'de canlı bir televizyon yayınının korkunç bir şekilde yanlış giderek kötülüğü ülkenin oturma odalarına salmasını konu alıyor.

'Late Night with the Devil', 1977'de canlı bir televizyon yayınının korkunç bir şekilde yanlış giderek kötülüğü ülkenin oturma odalarına salmasını konu alıyor.

Film, talk show sunucusu Jack Delroy'un Cadılar Bayramı gecesi parapsikolog June Ross-Mitchell ve satanist bir tarikattaki toplu intihardan kurtulan Lily ile röportaj yaparken televizyon stüdyosunda garip anlar yaşanmasını ekranlara yansıtıyor.

Film, talk show sunucusu Jack Delroy'un Cadılar Bayramı gecesi parapsikolog June Ross-Mitchell ve satanist bir tarikattaki toplu intihardan kurtulan Lily ile röportaj yaparken televizyon stüdyosunda garip anlar yaşanmasını ekranlara yansıtıyor.

Bir buluntu film olan bu korku filmi, eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. Rotten Tomatoes'da, 191 eleştirmen yorumunun %97'si olumlu olan filme "Nefis bir şekilde karanlık" ve "şeytani derecede komik" yorumları yapıldı.

Bir buluntu film olan bu korku filmi, eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. Rotten Tomatoes'da, 191 eleştirmen yorumunun %97'si olumlu olan filme "Nefis bir şekilde karanlık" ve "şeytani derecede komik" yorumları yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki 'Late Night with the Devil' filmini izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptılar? Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

Peki 'Late Night with the Devil' filmini izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptılar? Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın