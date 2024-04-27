X'te Dönüp Dolaşan 'Six Feet Under' Editi Ortamı Birden Cenaze Evine Döndürdü!

Tüm zamanların en unutulmaz finaliyle sona eren HBO yapımı 'Six Feet Under' dizisiyle ilgili sosyal medyada ara sıra paylaşımlar yapıldığını görmüşsünüzdür. Bu paylaşımlardan biri ise bu hafta çok ses getirdi. X'te @topraksavage adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, dizinin editini paylaştı. Ortalık yine cenaze evine döndü. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.