X'te Dönüp Dolaşan 'Six Feet Under' Editi Ortamı Birden Cenaze Evine Döndürdü!
X'te Dönüp Dolaşan 'Six Feet Under' Editi Ortamı Birden Cenaze Evine Döndürdü!
Tüm zamanların en unutulmaz finaliyle sona eren HBO yapımı 'Six Feet Under' dizisiyle ilgili sosyal medyada ara sıra paylaşımlar yapıldığını görmüşsünüzdür. Bu paylaşımlardan biri ise bu hafta çok ses getirdi. X'te @topraksavage adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, dizinin editini paylaştı. Ortalık yine cenaze evine döndü. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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2003 yılında En İyi Drama Dizisi dalında Altın Küre ödülü kazanan HBO yapımı 'Six Feet Under', tüm zamanların en çok sevilen ve final sahnesiyle unutulmazlar arasına giren bir yapım.
Bir cenaze evi işleten ve bu evde yaşayan Fisher ailesinin yaşamlarının kara mizah unsurlarıyla anlatıldığı dizi, beş sezon sürmüş ve 2005 yılında ekranlara veda etmişti. Dizinin 63. ve son bölümü Variety dergisince "En Unutulmaz Dizi Finalleri" listesinde yer almıştı.
'Six Feet Under', insan ölümlerine, yaşamın simbiyotik doğasına ve birbirini beslemesine, ölüm endüstrisine ve bununla günlük olarak ilgilenenlerin cenaze görevlilerinin yaşamlarına odaklanarak dünya çapında büyük beğeni toplamıştı.
Dizinin finalinin üzerinden 19 yıl geçtiği halde bugün bile hayrandan sosyal medyada 'Six Feet Under'ın final sahnesinin özellikle son 10 dakikası üzerinde benzersiz yorumlar yapıyorlar.
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Gelin biz de çok spoiler vermeden 'Six Feet Under' hayranlarının yorumlarına hep birlikte bakalım. Zira aramızda bu muhteşem diziyle hâlâ tanışmamış olanlar olabilir.
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Siz 'Six Feet Under'ın final sahnesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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