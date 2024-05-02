Netflix Dizisi 'Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'ın Fragmanı Sert Eleştiriler Topladı!
Netflix Dizisi 'Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'ın Fragmanı Sert Eleştiriler Topladı!
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Britanya yapımı Netflix'in yeni belgesel dizisi Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'ın (Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal), fragmanı yayınlandığı günden bu yana çok konuşuluyor.
Netflix'in 'skandallarla dolu' olarak nitelendirdiği dizinin fragmanında ilişkiler, yalanlar, internet üzerinden flörtler ve biten evlilikler üzerine izleyiciye çarpıcı bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.
Dizi, "Hayat kısa. Bir ilişki yaşayın" mottosuyla evli insanların eşlerini aldatmaları için çevrimiçi arkadaşlık sitesi olan AshleyMadison.com'un hikayesine odaklanıyor.
Olayı daha önce duyanlar bilir; Kanada merkezli AshleyMadison.com, 2002'de hayata geçirilmişti ve sitenin milyonlarca üyesi vardı. 2015 yılında site hacklenmiş ve kullanıcıların bilgileri açığa çıkmıştı. Bu yüzden pek çok evlilik sona ermiş ve insanların hayatları mahvolmuştu.
Netflix, 15 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal'ın bir fragmanını yayınladı. Gelin önce fragmana, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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"Çevrimiçi aldatmaya çalıştığınızda olan şey budur. Camdan bir evde saklambaç oynamak gibi bir şey bu."
"Ashley Madison, bilgisayar korsanlarının bile "Cidden mi? Bunu sır olarak saklamak mı istiyorsun?" diyeceği şey bu. Oyuncak bebek evinde bir fili saklamaya çalışmak gibi bir şey yaşananlar."
"Hackten yayılan bilgiler hayatları mahvetmedi. Yalan söyleyen, aldatan eşler ve partnerler bunların hepsini kendi başlarına yaptılar. Gerçek her zaman öyle ya da böyle ortaya çıkar"
"Bunu doğum günümde yani babamın annemi aldattığı kadınla ilk buluşmasının yıl dönümünde yayınlamanın büyük ironisi şaka mı?!"
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"Hahaha aldatmak için para ödediler, ne kadar ayıp olduğunu öğrenince üzülüyorlar"
"İş yerindeki tüm arkadaşlarımız, kimseyi tanıyıp tanımadıklarını görmek için mahallelerindeki isimleri arıyordu."
"Karma, onlar için üzülmüyorum"
"Bu insanlar mağdur değil. S***** et onları. Bu durumun tek mağduru eşleridir. Bir aldatanın başına gelen herhangi bir talihsizlik için kendimi kötü hissetmiyorum."
"Eski kocamın bu sitede 2 e-postası vardı. Ama asla yüzüne vurmadım. Bugüne kadar bu benim küçük sırrım olarak kaldı"
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Siz 'Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal' dizisini izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun!
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