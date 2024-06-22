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İklim Krizinin Acı Sonucu: Sular Altında Kalacak Panama, Gardi Sugdub Adası Tahliye Ediliyor

İklim Krizinin Acı Sonucu: Sular Altında Kalacak Panama, Gardi Sugdub Adası Tahliye Ediliyor

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 09:01

Panama'nın Karayip kıyılarındaki küçük bir adada, yaklaşık 300 aile küresel ısınmanın etkileri yüzünden dramatik bir değişime hazırlanmak için eşyalarını topluyor. Hadi detayları hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak

Kaynak: https://apnews.com/article/panama-isl...
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Panama'nın Karayip kıyılarında küçük bir ada olan Gardi Sugdub adasında yaşayan yaklaşık 300 aile, yükselen deniz seviyesi nedeniyle anakaraya taşınmaya hazırlanıyor.

Panama'nın Karayip kıyılarında küçük bir ada olan Gardi Sugdub adasında yaşayan yaklaşık 300 aile, yükselen deniz seviyesi nedeniyle anakaraya taşınmaya hazırlanıyor.

Bu hareket, tarihsel olarak deniz ve turizme bağlı bir yerli grup olan Gunaları etkiliyor.

Gardi Sugdub, Panama'da iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle yer değiştirmesi beklenen 63 kıyı topluluğundan ilki.

Gardi Sugdub, Panama'da iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle yer değiştirmesi beklenen 63 kıyı topluluğundan ilki.

Ada sakinleri, adanın kenarlarını güçlendirme çabalarına rağmen, özellikle fırtınalı mevsimlerde sık sık sel baskınlarına maruz kalmaktadır.

Bu taşınma, 200 yılı aşkın bir süredir adada yaşayan Gunalar için büyük bir kültürel değişim anlamına geliyor.

Bu taşınma, 200 yılı aşkın bir süredir adada yaşayan Gunalar için büyük bir kültürel değişim anlamına geliyor.

Anakaradaki yeni evleri, deniz etrafında şekillenen geleneksel yaşam tarzlarından önemli bir değişiklik.

Guna'nın özerk hükümeti, aşırı kalabalık nedeniyle yirmi yıl önce yer değiştirmeyi düşünme ihtiyacını fark etti.

Guna'nın özerk hükümeti, aşırı kalabalık nedeniyle yirmi yıl önce yer değiştirmeyi düşünme ihtiyacını fark etti.

İklim değişikliği bu kararı hızlandırarak acil önlem alınmasını gerektirdi.

Panama hükümeti, anakarada beton evler ve asfalt sokaklar içeren bir yeniden yerleşim alanı geliştirmek için 12 milyon dolar yatırım yaptı.

Panama hükümeti, anakarada beton evler ve asfalt sokaklar içeren bir yeniden yerleşim alanı geliştirmek için 12 milyon dolar yatırım yaptı.

Yeni topluluk limandan sadece bir kilometre uzaklıkta yer alıyor ve kısa bir tekne yolculuğu ile eski adalarına bağlanıyor.

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Bölge sakinleri, deniz temelli bir ortamdan orman temelli bir ortama geçiş yaparak önemli yaşam tarzı değişiklikleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

Bölge sakinleri, deniz temelli bir ortamdan orman temelli bir ortama geçiş yaparak önemli yaşam tarzı değişiklikleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

Bu geçiş, turizm ve balıkçılıkla bağlantılı ekonomik faaliyetlerini etkileyerek uzun vadeli kültürel ve ekonomik uyum konusunda endişelere yol açmaktadır.

Gardi Sugdub sakinlerinin taşınması, yükselen deniz seviyelerinin Venedik'ten Yeni Zelanda'ya kadar dünya çapında kıyı topluluklarını etkilemesi nedeniyle daha geniş bir küresel eğilimi yansıtmaktadır.

Gardi Sugdub sakinlerinin taşınması, yükselen deniz seviyelerinin Venedik'ten Yeni Zelanda'ya kadar dünya çapında kıyı topluluklarını etkilemesi nedeniyle daha geniş bir küresel eğilimi yansıtmaktadır.

Panama, kıyı bölgesinin önemli bir kısmının 2050 yılına kadar kaybedileceğini ve bunun da kapsamlı yer değiştirmeleri gerektireceğini tahmin ediyor.

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