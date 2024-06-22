İklim Krizinin Acı Sonucu: Sular Altında Kalacak Panama, Gardi Sugdub Adası Tahliye Ediliyor
İklim Krizinin Acı Sonucu: Sular Altında Kalacak Panama, Gardi Sugdub Adası Tahliye Ediliyor
Kaynak: https://apnews.com/article/panama-isl...
Panama'nın Karayip kıyılarındaki küçük bir adada, yaklaşık 300 aile küresel ısınmanın etkileri yüzünden dramatik bir değişime hazırlanmak için eşyalarını topluyor. Hadi detayları hep birlikte inceleyelim...👇
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Panama'nın Karayip kıyılarında küçük bir ada olan Gardi Sugdub adasında yaşayan yaklaşık 300 aile, yükselen deniz seviyesi nedeniyle anakaraya taşınmaya hazırlanıyor.
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Gardi Sugdub, Panama'da iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle yer değiştirmesi beklenen 63 kıyı topluluğundan ilki.
Bu taşınma, 200 yılı aşkın bir süredir adada yaşayan Gunalar için büyük bir kültürel değişim anlamına geliyor.
Guna'nın özerk hükümeti, aşırı kalabalık nedeniyle yirmi yıl önce yer değiştirmeyi düşünme ihtiyacını fark etti.
Panama hükümeti, anakarada beton evler ve asfalt sokaklar içeren bir yeniden yerleşim alanı geliştirmek için 12 milyon dolar yatırım yaptı.
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Bölge sakinleri, deniz temelli bir ortamdan orman temelli bir ortama geçiş yaparak önemli yaşam tarzı değişiklikleriyle karşı karşıya kalmaktadır.
Gardi Sugdub sakinlerinin taşınması, yükselen deniz seviyelerinin Venedik'ten Yeni Zelanda'ya kadar dünya çapında kıyı topluluklarını etkilemesi nedeniyle daha geniş bir küresel eğilimi yansıtmaktadır.
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