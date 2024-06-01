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Şiddetli Baş Ağrısı Şikayetiyle Doktora Giden Kadın Gerçek Karşısında Dehşete Düştü

Şiddetli Baş Ağrısı Şikayetiyle Doktora Giden Kadın Gerçek Karşısında Dehşete Düştü

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 10:31

39 yaşındaki Kirsty Connell, korkunç baş ağrıları ve bir durumu daha önce yaşamış gibi hissetme fenomeni olan deja vu vakalarını sık sık yaşadıktan sonra doktoruna gidince bunun ardındaki korkunç nedeni öğrendi. Hadi detayları birlikte öğrenelim...👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/mu...
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İngiltere'nin Northamptonshire ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Kirsty Connell, şiddetli baş ağrıları ve sık sık deja vu yaşıyordu.

İngiltere'nin Northamptonshire ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Kirsty Connell, şiddetli baş ağrıları ve sık sık deja vu yaşıyordu.
www.dailystar.co.uk

Connell durumundan endişelenerek doktoruna danıştı ve doktoru onu bir nöroloğa yönlendirdi.

Başlangıçta hormona bağlı migrenden şüphelenmesine rağmen, yapılan MRI taramasında düşük dereceli bir beyin tümörü olan 2. derece oligodendroglioma tespit edildi.

Başlangıçta hormona bağlı migrenden şüphelenmesine rağmen, yapılan MRI taramasında düşük dereceli bir beyin tümörü olan 2. derece oligodendroglioma tespit edildi.

Kirsty, konuşurken veya alışveriş yaparken bir anda araba kullanıyormuş veya yemek pişiriyormuş gibi farklı yerlerdeymiş gibi hissettiği beden dışı deneyimler tarif etti.

Kirsty, konuşurken veya alışveriş yaparken bir anda araba kullanıyormuş veya yemek pişiriyormuş gibi farklı yerlerdeymiş gibi hissettiği beden dışı deneyimler tarif etti.

Bu deneyimler birkaç saniye sürse de giderek daha sık ve yoğun hale gelmiş ve Kirsty'yi tıbbi yardım almaya sevk etmiştir.

Kirsty, Kasım 2021'de tümörü çıkarmak için uyanıkken gerçekleştirilen bir prosedür olan kraniyotomi geçirdi. Başlangıçta ameliyat konusunda endişeli olsa da cerrahların tümörün tüm görünür izlerini çıkarabilmesi onu rahatlattı.

Kirsty, Kasım 2021'de tümörü çıkarmak için uyanıkken gerçekleştirilen bir prosedür olan kraniyotomi geçirdi. Başlangıçta ameliyat konusunda endişeli olsa da cerrahların tümörün tüm görünür izlerini çıkarabilmesi onu rahatlattı.
www.dailystar.co.uk

Şimdi 'izle ve bekle' protokolünün bir parçası olarak her üç ayda bir düzenli taramalardan geçiyor.

Kirsty beyin tümörü araştırmalarını desteklediği için okulu The Redway School'da öğrencilerin ve öğretmenlerin farkındalık ve fon yaratmak için şapka taktıkları bir bağış kampanyasına katıldı.

Kirsty beyin tümörü araştırmalarını desteklediği için okulu The Redway School'da öğrencilerin ve öğretmenlerin farkındalık ve fon yaratmak için şapka taktıkları bir bağış kampanyasına katıldı.
www.dailystar.co.uk

2010'da başlayan etkinlikte bugüne kadar 2 milyon sterlinin üzerinde bağış toplanmış ve beyin tümörlerine çare bulunması hedeflenmiştir.

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Beyin Tümörü Araştırmalarından Charlie Allsebrook, beyin tümörlerinin önemli etkisinin altını çizerek, 35 yaşın altındaki kadınlarda meme kanserinden, 70 yaşın altındaki erkeklerde ise prostat kanserinden daha fazla ölüme yol açtığını belirtti.

Beyin Tümörü Araştırmalarından Charlie Allsebrook, beyin tümörlerinin önemli etkisinin altını çizerek, 35 yaşın altındaki kadınlarda meme kanserinden, 70 yaşın altındaki erkeklerde ise prostat kanserinden daha fazla ölüme yol açtığını belirtti.
braintumourresearch.org

Yardım kuruluşu, Kirsty ve çevresinden gelen destek için minnettar olduğunu belirterek, bir tedavi bulmak için kolektif çabalara duyulan ihtiyacı vurguladı.

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