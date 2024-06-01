Şiddetli Baş Ağrısı Şikayetiyle Doktora Giden Kadın Gerçek Karşısında Dehşete Düştü

39 yaşındaki Kirsty Connell, korkunç baş ağrıları ve bir durumu daha önce yaşamış gibi hissetme fenomeni olan deja vu vakalarını sık sık yaşadıktan sonra doktoruna gidince bunun ardındaki korkunç nedeni öğrendi. Hadi detayları birlikte öğrenelim...👇