Şiddetli Baş Ağrısı Şikayetiyle Doktora Giden Kadın Gerçek Karşısında Dehşete Düştü
Şiddetli Baş Ağrısı Şikayetiyle Doktora Giden Kadın Gerçek Karşısında Dehşete Düştü
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/mu...
39 yaşındaki Kirsty Connell, korkunç baş ağrıları ve bir durumu daha önce yaşamış gibi hissetme fenomeni olan deja vu vakalarını sık sık yaşadıktan sonra doktoruna gidince bunun ardındaki korkunç nedeni öğrendi. Hadi detayları birlikte öğrenelim...👇
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İngiltere'nin Northamptonshire ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Kirsty Connell, şiddetli baş ağrıları ve sık sık deja vu yaşıyordu.
Başlangıçta hormona bağlı migrenden şüphelenmesine rağmen, yapılan MRI taramasında düşük dereceli bir beyin tümörü olan 2. derece oligodendroglioma tespit edildi.
Kirsty, konuşurken veya alışveriş yaparken bir anda araba kullanıyormuş veya yemek pişiriyormuş gibi farklı yerlerdeymiş gibi hissettiği beden dışı deneyimler tarif etti.
Kirsty, Kasım 2021'de tümörü çıkarmak için uyanıkken gerçekleştirilen bir prosedür olan kraniyotomi geçirdi. Başlangıçta ameliyat konusunda endişeli olsa da cerrahların tümörün tüm görünür izlerini çıkarabilmesi onu rahatlattı.
Kirsty beyin tümörü araştırmalarını desteklediği için okulu The Redway School'da öğrencilerin ve öğretmenlerin farkındalık ve fon yaratmak için şapka taktıkları bir bağış kampanyasına katıldı.
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Beyin Tümörü Araştırmalarından Charlie Allsebrook, beyin tümörlerinin önemli etkisinin altını çizerek, 35 yaşın altındaki kadınlarda meme kanserinden, 70 yaşın altındaki erkeklerde ise prostat kanserinden daha fazla ölüme yol açtığını belirtti.
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