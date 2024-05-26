Obsesif Kompulsif Bozukluklar Hakkında Bu Zamana Kadar Doğru Sandığımız Yanlışlar
Obsesif Kompulsif Bozukluklar Hakkında Bu Zamana Kadar Doğru Sandığımız Yanlışlar
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/com...
Obsesif kompulsif bozukluk olarak bilinen OKB kişilerde yaygın olan bir sendromdur. Peki bu kadar yaygın olmasına rağmen yanlış anlaşılmaya maruz kalan OKB nedir ve bu sendrom hakkındaki en yaygın yanlış anlaşılmalar nelerdir? Hadi bu sorulara hep birlikte cevap bulalım...👇
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), istenmeyen, uygunsuz düşünceleri (obsesyonlar) ve sıkıntıyı azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranışları (kompulsiyonlar) içeren, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyen bir ruh sağlığı durumudur.
OKB bir karakter özelliği midir?
Sadece tek bir OKB türü mü vardır?
OKB'li insanlar her şeyi mi takıntı haline getirirler?
İstemsiz düşünceleri olan herkeste OKB olabilir mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
OKB'ye neyin sebep olduğunu biliyoruz.
OKB zihinsel bir süper güç müdür?
OKB tedavi edilemez bir hastalıktır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın