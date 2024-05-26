Obsesif Kompulsif Bozukluklar Hakkında Bu Zamana Kadar Doğru Sandığımız Yanlışlar

Obsesif kompulsif bozukluk olarak bilinen OKB kişilerde yaygın olan bir sendromdur. Peki bu kadar yaygın olmasına rağmen yanlış anlaşılmaya maruz kalan OKB nedir ve bu sendrom hakkındaki en yaygın yanlış anlaşılmalar nelerdir? Hadi bu sorulara hep birlikte cevap bulalım...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.