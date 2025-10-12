Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Geldik koca bir haftanın daha sonuna. Bu hafta da sosyal medyada kah eğlendik kah sinirlendik. Neyse ki bizleri paylaşımlarıyla güldürenlerin sayısı oldukça fazlaydı! Kimileri yaptığı tespitle kimileri de yaptığı yemekle güldürdü. Nasıl mı?
Burada her hafta yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuranlara yer veriyoruz. Haliyle yapılan yemekler de kimi zaman goygoy malzemesi olabiliyor.
Hazırsanız, başlayalım.
Bir kaşık salça sanmayan var mı?
Boşa geçmiş bir ömür...
Sonra da istersen yeni kahve yaparsın.
10/10 tespit 😂 😂 😂
👇🏻
Bilen bilir;
Yanına bi' patates haşla bari :(
👇🏻
👇🏻
Çeşmesinden kahve akan yurt mu? 🎉
