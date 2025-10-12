onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
12.10.2025 - 16:36

Geldik koca bir haftanın daha sonuna. Bu hafta da sosyal medyada kah eğlendik kah sinirlendik. Neyse ki bizleri paylaşımlarıyla güldürenlerin sayısı oldukça fazlaydı! Kimileri yaptığı tespitle kimileri de yaptığı yemekle güldürdü. Nasıl mı?

Burada her hafta yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuranlara yer veriyoruz. Haliyle yapılan yemekler de kimi zaman goygoy malzemesi olabiliyor.

Hazırsanız, başlayalım.

Bir kaşık salça sanmayan var mı?

twitter.com

Boşa geçmiş bir ömür...

twitter.com

Sonra da istersen yeni kahve yaparsın.

twitter.com

10/10 tespit 😂 😂 😂

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Bilen bilir;

twitter.com

Yanına bi' patates haşla bari :(

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Çeşmesinden kahve akan yurt mu? 🎉

twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

