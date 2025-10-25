Kırdıkları En Büyük Potları Paylaşıp Bugün de Utanmamıza Neden Olan Kişiler
Bazen kullandığınız kelimeleri özenle seçemez ve karşınızdakini istemeden de olsa kırarsınız. Hoş bir cevap vermek isterken boş bulunup pot kırdığınız anlar eminiz ki olmuştur. Ne yaparsanız yapın, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin bu potlarınızı da bir türlü unutamazsınız. (Umarız ki karşı taraf çoktan unutmuştur.)
Sosyal medya kullanıcıları bir X kullanıcısının 'Bi yerlerde yanlışıkla potlar kırdığınız hikayelerinizi yazsanıza az gülelim.' tweetini alıntılayınca ortaya harikalar çıktı!
İlk paylaşım şöyleydi ve birbirinden komik yorumlar gecikmedi;
Bakalım bugün kimin yerine de utanacağız? :)
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Önce bunu, sonra da aşağıdaki yorumu okuyun!
Birbirinize emanetsiniz.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Sizin de hikayelerinizi bekliyoruz! :)
