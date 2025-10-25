onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Kırdıkları En Büyük Potları Paylaşıp Bugün de Utanmamıza Neden Olan Kişiler

Kırdıkları En Büyük Potları Paylaşıp Bugün de Utanmamıza Neden Olan Kişiler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.10.2025 - 15:42

Bazen kullandığınız kelimeleri özenle seçemez ve karşınızdakini istemeden de olsa kırarsınız. Hoş bir cevap vermek isterken boş bulunup pot kırdığınız anlar eminiz ki olmuştur. Ne yaparsanız yapın, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin bu potlarınızı da bir türlü unutamazsınız. (Umarız ki karşı taraf çoktan unutmuştur.)

Sosyal medya kullanıcıları bir X kullanıcısının 'Bi yerlerde yanlışıkla potlar kırdığınız hikayelerinizi yazsanıza az gülelim.' tweetini alıntılayınca ortaya harikalar çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi ve birbirinden komik yorumlar gecikmedi;

İlk paylaşım şöyleydi ve birbirinden komik yorumlar gecikmedi;
twitter.com

Bakalım bugün kimin yerine de utanacağız? :)

Bakalım bugün kimin yerine de utanacağız? :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Önce bunu, sonra da aşağıdaki yorumu okuyun!

Önce bunu, sonra da aşağıdaki yorumu okuyun!
twitter.com

Birbirinize emanetsiniz.

Birbirinize emanetsiniz.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Sizin de hikayelerinizi bekliyoruz! :)

Sizin de hikayelerinizi bekliyoruz! :)
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın