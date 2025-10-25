Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz. Karadeniz dizisi şimdiden cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelirken komedi dozunun epey yüksek olmasıyla sosyal medyada goygoy malzemesi olmaktan geri duramıyor. Bu içerikte Taşacak Bu Deniz'i mizahına alet eden seyircilerin enfes tweetlerini derledik.
Eleni'nin denize düşmesi rutin haline geldi.
Dizi hakkındaki en haklı tespit!
Yeni başlayanlar için çok açıklayıcı.
Reklamsız yayınlanmasını biz de beklemiyorduk.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
