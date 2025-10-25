onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.10.2025 - 10:53

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz. Karadeniz dizisi şimdiden cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelirken komedi dozunun epey yüksek olmasıyla sosyal medyada goygoy malzemesi olmaktan geri duramıyor. Bu içerikte Taşacak Bu Deniz'i mizahına alet eden seyircilerin enfes tweetlerini derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eleni'nin denize düşmesi rutin haline geldi.

👇

👇
twitter.com

👇

👇

Dizi hakkındaki en haklı tespit!

Dizi hakkındaki en haklı tespit!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Yeni başlayanlar için çok açıklayıcı.

Yeni başlayanlar için çok açıklayıcı.
twitter.com

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reklamsız yayınlanmasını biz de beklemiyorduk.

Reklamsız yayınlanmasını biz de beklemiyorduk.
twitter.com

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın