Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Setteki Çocuk Oyuncuların Kaosunu Paylaştı

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Setteki Çocuk Oyuncuların Kaosunu Paylaştı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.10.2025 - 14:52

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den set paylaşımı geldi. Doğukan Güngör, setteki çocuk oyuncuların yarattığı kaosu paylaşarak 'Bu sahne zor biter' yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, yaptığı set paylaşımıyla gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, yaptığı set paylaşımıyla gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti, çocuk oyuncu yoğunluğuyla öne çıkan bir sete sahip. Şerbo'nun Fatih'i Doğukan Güngör, çocuk oyuncuların ağlayıp ufak çaplı bir kaos yarattığı anlarla paylaşım yaptı. Doğukan Güngör o anları 'Bu sahne zor biter' notu düşerek paylaştı.

