Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Setteki Çocuk Oyuncuların Kaosunu Paylaştı
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den set paylaşımı geldi. Doğukan Güngör, setteki çocuk oyuncuların yarattığı kaosu paylaşarak 'Bu sahne zor biter' yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, yaptığı set paylaşımıyla gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın