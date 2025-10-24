onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nasıl Hazırlandılar? Halef'te Yıldız ve Serhat'ın Dans Sahnesinin Prova Görüntüleri Yayınlandı

Nasıl Hazırlandılar? Halef'te Yıldız ve Serhat'ın Dans Sahnesinin Prova Görüntüleri Yayınlandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.10.2025 - 14:06

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in canladırdığı Yıldız ile Serhat'ın düğünde dans ettiği sahne sosyal medyada viral olmuştu. Oyuncuların bu sahne için dans dersi aldıkları ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

NOW'ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, geçtiğimiz haftalarda yöresel dans sahnesiyle gündem olmuştu.

NOW'ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, geçtiğimiz haftalarda yöresel dans sahnesiyle gündem olmuştu.

İlhan Şen'in canlandırdığı Serhat ile Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği Yıldız karakterinin katıldıkları düğünde dans ettikleri anlar kısa sürede viral olmuştu. Söz konusu dans sahnesi paylaşım rekoru kırarken ikilinin bu dans için ders aldıkları ortaya çıktı.

Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in Halef'teki sahneleri için dans provası yaptıkları anlar sosyal medyada ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın