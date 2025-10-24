Nasıl Hazırlandılar? Halef'te Yıldız ve Serhat'ın Dans Sahnesinin Prova Görüntüleri Yayınlandı
NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in canladırdığı Yıldız ile Serhat'ın düğünde dans ettiği sahne sosyal medyada viral olmuştu. Oyuncuların bu sahne için dans dersi aldıkları ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, geçtiğimiz haftalarda yöresel dans sahnesiyle gündem olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın