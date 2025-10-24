onedio
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın Instagram'ına Takipçi Yağıyor!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın Instagram'ına Takipçi Yağıyor!

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.10.2025 - 10:00

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinde tanıdığımız Ava Yaman'ı dilimizden düşüremiyoruz. Eleni karakteriyle kısa sürede fenomene dönüşen Ava Yaman'ın Instagram hesabında yoğun ilgi başladı. Dizi başlamadan 10 binden daha az bir takipçisi sayısı bulunan Yaman'ın takipçisi 100 binleri geçiyor.

TRT 1 ekranlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz, aldığı reytinglerle ortalığı yıkmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz, aldığı reytinglerle ortalığı yıkmaya devam ediyor.

Dizi özellikle genç yetenek Ava Yaman'ın canlandırdığı Eleni karakteriyle öne çıkarken sosyal medyada Eleni'nin kim olduğu, kaç yaşında olduğuna dair türlü gündemler meydana geliyor. Ava Yaman'ın hayatını merak eden izleyiciler genç oyuncunun Instagram hesabına adeta akın ederken oyuncunun henüz 2. bölümden inanılmaz bir takipçi artışı yaşaması gözlerden kaçmadı.

Yalnızca 2 bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz'le beraber çok popüler olan Ava Yaman'ın Instagram'ı 100 binleri geçti.

Yalnızca 2 bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz'le beraber çok popüler olan Ava Yaman'ın Instagram'ı 100 binleri geçti.

Ava Yaman'ın dizi başlamadan önce takipçisi 10 binden az olurken şu an 100 bini geçmiş durumda. Bakalım Taşacak Bu Deniz'in önümüzdeki günlerinde Ava Yaman'ın takipçi sayısı nasıl şekillenecek?

