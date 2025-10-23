Uzak Şehir'den Ayrılan Oyuncu Bahar Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Son olarak Uzak Şehir'de rol alıp ölerek ayrılan ünlü oyuncu, şimdi Bahar dizisinde yer alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV ekranlarında her salı akşamı yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uzak Şehir'den ölerek ayrılan Doktor Uğur karakterine hayat veren Anıl İlter, Bahar dizisinin kadrosunda yer alacak.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
