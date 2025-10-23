onedio
Uzak Şehir'den Ayrılan Oyuncu Bahar Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

23.10.2025 - 15:20

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Son olarak Uzak Şehir'de rol alıp ölerek ayrılan ünlü oyuncu, şimdi Bahar dizisinde yer alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV ekranlarında her salı akşamı yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor.

3. sezonuyla ekrana gelen Bahar, Aziz Uras'ın Seren'e yaptıklarıyla sinirimizi epey bozmaya başladı. Birsen Altuntaş, Bahar'ın heyecan dolu hikayesine yeni bir karakterin dahil olacağını açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uzak Şehir'den ölerek ayrılan Doktor Uğur karakterine hayat veren Anıl İlter, Bahar dizisinin kadrosunda yer alacak.

Oyuncu Anıl İlter, Bahar'da Kadın Doğum Uzmanı Profesör Çağlar Işıktan’ı canlandıracak. İlter'in karakteri Ecem Özkaya'nın canlandırdığı Rengin'le arkadaş çıkacak.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
