Galatasaray Maçı Ortalığı Yıktı, Eşref Rüya Tahtından İndi! 22 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Galatasaray Maçı Ortalığı Yıktı, Eşref Rüya Tahtından İndi! 22 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Ne Oldu?

galatasaray Reyting Sonuçları Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.10.2025 - 12:30

Televizyonda reyting yarışları devam ediyor! Eşref Rüya'nın bir hayli yükselişe geçtiği sezonda, Sahipsizler'le yarışına dün akşam bir de Galatasaray - Bodø/Glimt maçı katılınca reyting savaşları kızıştı. Bakalım maç, reytingleri nasıl etkiledi? 

22 Ekim Çarşamba reyting sonuçları ne oldu? Gelin, inceleyelim...

22 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu: Eşref Rüya, Sahipsizler dizilerinin yarıştığı geceye Galatasaray - Bodø/Glimt maçı damga vurdu. Peki, hangisi reytinglerde birinci oldu?

22 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu: Eşref Rüya, Sahipsizler dizilerinin yarıştığı geceye Galatasaray - Bodø/Glimt maçı damga vurdu. Peki, hangisi reytinglerde birinci oldu?

Çarşamba akşamlarının tartışmasız galibi Eşref Rüya, birincilik koltuğunu Galatasaray maçına kaptırdı.

Galatasaray - Bodø/Glimt maçı, Total: 10.81, AB: 12.69 ve ABC1: 12.92 oranlarıyla zirvede yer aldı. Galatasaray'ın maçını Eşref Rüya dizisi takip etti.

Eşref Rüya, maç sebebiyle üç kategoride de düşüş yaşadı.

Eşref Rüya, maç sebebiyle üç kategoride de düşüş yaşadı.

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, Total: 8.48, AB: 5.63 ve ABC1: 8.56 oranları alarak tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

Eşref Rüya'nın rakibi Sahipsizler ise Total'de 3., AB'de 9. ve ABC1'de 5. oldu.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
