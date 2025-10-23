Galatasaray Maçı Ortalığı Yıktı, Eşref Rüya Tahtından İndi! 22 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Ne Oldu?
Televizyonda reyting yarışları devam ediyor! Eşref Rüya'nın bir hayli yükselişe geçtiği sezonda, Sahipsizler'le yarışına dün akşam bir de Galatasaray - Bodø/Glimt maçı katılınca reyting savaşları kızıştı. Bakalım maç, reytingleri nasıl etkiledi?
22 Ekim Çarşamba reyting sonuçları ne oldu? Gelin, inceleyelim...
22 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu: Eşref Rüya, Sahipsizler dizilerinin yarıştığı geceye Galatasaray - Bodø/Glimt maçı damga vurdu. Peki, hangisi reytinglerde birinci oldu?
Eşref Rüya, maç sebebiyle üç kategoride de düşüş yaşadı.
